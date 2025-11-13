為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    被主持人說「民調輸李四川」 她曝黃國昌這句回答「超心虛」

    2025/11/13 18:43 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席黃國昌日前上廣播節目，被問及新北市選情。主持人指出，黃國昌目前民調輸給國民黨潛在候選人李四川，有信心能贏嗎？而黃國昌回答：「我其實輸不多啦！我輸不多，真的！」對此，媒體人詹凌瑀將片段放慢0.25倍播放後表示，那句「我輸不多，真的」，聽起來比深夜心靈語錄還心虛。

    黃國昌昨日在廣播節目《POP大國民》接受主持人「錢子」錢怡君訪問。錢怡君表示，新北市長選戰從現實數據來看，國民黨可能不到四成的支持率，那民眾黨是兩成五，如果真的比民調，「你有可能會輸啊！」而黃國昌則是不悅的回應：「輸了就輸啦！」詹凌瑀也推測，黃國昌此時內心OS可能是「拜託不要再問了，很尷尬耶！」

    接著錢怡君再問，「自己有信心，民調可以贏李四川嗎？」而黃國昌則是回應：「盡力而為啦，我其實輸不多啦！我輸不多，真的」。詹凌瑀特別將黃國昌講這句話時的影片放慢到0.25倍，表示這「比喜劇還喜劇」。

    詹凌瑀說，放慢後，整個畫面瞬間變成「自我安慰現場」。那句「我～輸～不～多～真～的～」聽起來比深夜心靈語錄還心虛。她在影片中也註解，平常超有自信的黃國昌，遇到李四川時整個語氣直接「漏氣」，她也下註：「有些謊言連自己都騙不過。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播