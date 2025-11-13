被主持人說「民調輸李四川」 她曝黃國昌這句回答「超心虛」

民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

民眾黨主席黃國昌日前上廣播節目，被問及新北市選情。主持人指出，黃國昌目前民調輸給國民黨潛在候選人李四川，有信心能贏嗎？而黃國昌回答：「我其實輸不多啦！我輸不多，真的！」對此，媒體人詹凌瑀將片段放慢0.25倍播放後表示，那句「我輸不多，真的」，聽起來比深夜心靈語錄還心虛。

黃國昌昨日在廣播節目《POP大國民》接受主持人「錢子」錢怡君訪問。錢怡君表示，新北市長選戰從現實數據來看，國民黨可能不到四成的支持率，那民眾黨是兩成五，如果真的比民調，「你有可能會輸啊！」而黃國昌則是不悅的回應：「輸了就輸啦！」詹凌瑀也推測，黃國昌此時內心OS可能是「拜託不要再問了，很尷尬耶！」

接著錢怡君再問，「自己有信心，民調可以贏李四川嗎？」而黃國昌則是回應：「盡力而為啦，我其實輸不多啦！我輸不多，真的」。詹凌瑀特別將黃國昌講這句話時的影片放慢到0.25倍，表示這「比喜劇還喜劇」。

詹凌瑀說，放慢後，整個畫面瞬間變成「自我安慰現場」。那句「我～輸～不～多～真～的～」聽起來比深夜心靈語錄還心虛。她在影片中也註解，平常超有自信的黃國昌，遇到李四川時整個語氣直接「漏氣」，她也下註：「有些謊言連自己都騙不過。」

