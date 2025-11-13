國台辦稱只能以「中國台北」參與APEC 梁文傑：一點都不意外

中國國台辦發言人陳斌華表明，只接受台灣以「中國台北」名義參與APEC活動。陸委會發言人梁文傑說，國台辦這樣說，我們一點都不意外。（記者陳鈺馥攝）

2026亞太經濟合作會議（APEC）將於中國深圳舉辦，中國國台辦發言人陳斌華昨日表明，只接受台灣以「中國台北」名義參與APEC活動。陸委會發言人梁文傑今日指出，「國台辦昨天這樣說，我們一點都不意外」，明年APEC的話，中方要求限制會更多。

陳斌華聲稱，「台灣地區在一個中國的原則下，以『中國台北』名義、地區經濟體身分參與APEC活動，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是台灣地區參與APEC活動的政治前提」。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會回應，「國台辦昨天這樣說，我們一點都不意外」。因為2014年在北京舉辦的APEC，我方參加的時候，同樣被中方用種種理由限制，基本上，中共當時立場是，你要在一個中國原則之下，以「中國台北」身分才能夠留在APEC，必須要合乎名稱。

梁文傑指出，2014年那個時候，馬英九總統有講九二共識，但對方的立場根本沒有鬆動，如果是明年的話，我方認為要求限制會更多，這是我們要去積極面對的。

外交部昨日則提及，我國1991年與當時的APEC主辦經濟體南韓簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」，在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎（on an equal basis）上參與各項會議及活動。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為，中國以其所謂的「一中原則」矮化台灣的參與地位，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

外交部嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，確保我國人員平等、尊嚴及安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。

