管控索資減壓力？北市府專案報告沒改善措施 議員轟剝奪質詢權

台北市秘書處今（13）至民政委員會專案報告，說明市府各機關處理議員索資情形，然而並無任何具體改變或是改善措施，遭委員會直接退回，要求全案重新報告。（記者蔡愷恆攝）

今年7月起，台北市政府控制議員索資，限制回覆時間只能點選3日後，遭議員批評是箝制監督權。台北市秘書處今（13）至民政委員會專案報告，說明市府各機關處理議員索資情形，然而並無任何具體改變或是改善措施，遭委員會直接退回，要求全案重新報告。

台北市秘書處處長李泰興表示，由於要減輕公務人員心理壓力，在系統內設定3日，是為了給北市府同仁緩衝期。他指出，有些機關若無法達成議員索資，會透過機關首長私下與議員溝通，有些議員可以接受延後；部分議員也能接受局處分批給資料。另，他也希望，「局處首長可以擔起責任。」

請繼續往下閱讀...

台北市議員何孟樺說，有些緊急的事件需要馬上了解狀況、知道結果。她也提到，過往也有議員嘗試與首長協商，是否可以縮短回應時間，卻被局處首長以「需3天作業時間」當作擋箭牌，「已經壓縮到議員質詢的需求！」她更提到，不分黨派的議員有共識，期望系統至少不要鎖住，如果有機關有延後需求，也可以向議員辦公室說明，但現在北市府完全沒有要溝通的誠意。

台北市議員許淑華也問：「為什麼要鎖？為什麼你們上任之後才在鎖？」她指出，索資真正問題是，局處沒有針對問題回覆，一層一層長官審上來，導致回應避重就輕，認為是效率問題導致文件累積。她嚴肅道，「台北市政府莫剝奪台北議會監督權。限制議員索資茲事體大，相關議題已經進到黨團協商，今日這樣的報告，就是明著跟市議會對槓！」

台北市議員顏若芳要求秘書處報告全數退回，下次補齊。她指出，每次都問A答B，甚至不要求3天內回覆，卻僅收到兩行回覆。「國民黨的議員也曾抱怨，局處常常給錯誤資料，卻沒有跟議員更新，讓議員在質詢台上被局處修理！」她直批，系統鎖了3天，但資料還是錯的、還是敷衍的！更說，在實施「3天禁令」前完全沒有和議會溝通。

報告中公布112年至114年6月期間，顯示議員索資時，要求局處在1日或1日內回覆之情況佔一半。然而，台北市議員鍾佩玲表示，這段期間發生剴剴虐童案、寶林茶室等緊急性重大事件，且若再去分析百分之五十，可能會發現大量重複案件。「我們不是公務人員工作負擔的元兇，我們也只是想要善盡監督職責，若要減低同仁索資壓力，鎖住權限不是最好的方式。」鍾佩玲強調。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法