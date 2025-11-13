「鳳凰」剛走!中國海警船闖金門水域 關閉識別系統仍被驅離

中國海警船闖入金門水域，海巡派出巡防艇展開驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署指出，鳳凰颱風警報剛解除，今天就發現中國4艘海警船，以關閉船舶自動識別系統方式，「悄悄」闖入金門水域，全程都在第12巡防區監控中，並派出巡防艇前推對應、驅離。

海巡署研析，中國海警此次侵擾距離前次已逾1個月，不排除中方藉由間歇性、改變頻率的模式，企圖測試我方有無「全時段、全天候」的監偵與應對能力。

金馬澎分署指出，第12巡防區今天上午7點多偵獲到關閉船舶自動識別系統的中國海警船，顯有侵擾意圖，立即調動巡防艇前推部署；到了9點左右，中國海警「14603」、「14515」、「14609」、「14529」4艘船，由烈嶼鄉南方闖入金門水域，並以縱隊方式向東航行，海巡署4艘巡防艇立即航前近迫，採取併航監控，阻擋中國海警船深入我國水域，巡防艇並透過中、英文廣播，要求中國海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，11點航出金門限制水域。

海巡署表示，面對中國海警的威脅，金馬澎分署及第12巡防區不分晝夜、天氣海象狀況，都維持全天候高強度的監偵、反應及部署能力，嚴密掌握並監控中國海警船動態，並秉持堅定的執法立場周全應對，破除中國認知作戰，全力捍衛國家主權，確保國家安全。

金門巡防艇透過中、英文廣播，要求中國海警船轉向航離。（金門海巡隊提供）

