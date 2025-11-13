為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    螺絲鬆了？鄭文婷調謝國樑請假紀錄 人事處9天才回「這10字」

    2025/11/13 18:10 記者黃政嘉／基隆報導
    基隆市議員鄭文婷請市府提供市長謝國樑的請假資料，但等9天才收到10字回覆。（翻攝基隆市議會官網）

    基隆市議員鄭文婷請市府提供市長謝國樑的請假資料，但等9天才收到10字回覆。（翻攝基隆市議會官網）

    基隆市議員鄭文婷日前函文，請基隆市府提供市長謝國樑7至9月的請假資料，卻等了9天才收到人事處回函，且僅回覆「休假16日5小時」10字，鄭文婷今在議會質疑處理效率跟資料內容，還當場對比日前僑委會委員長徐佳青提供給國民黨立委徐巧芯的請假表，鄭文婷要求人事行政總處依法辦理，看有無違法失職之處。

    鄭文婷說，為監督市政，10月1日函文基隆市府人事處，提供謝國樑7月1日至9月30日的請假日期、時段、假別等請假紀錄，但10月9日才收到人事處回函，回覆該期間計請休假16日5小時，讓鄭文婷在議場氣得向人事處長林燕菲質問「妳看不看得懂中文？」。

    鄭文婷在議場也秀出僑委會委員長徐佳青，日前提供給國民黨立委徐巧芯的請假表做對比，鄭文婷說，人家提供這樣的請假資料，自己得到這10個字還要花9天，她將整理市府人事處提供的資料，要求人事總處依法辦理，看有沒有違法失職之處；謝國樑回應，該回覆是市府團隊討論出的回覆形式，自己並無指示、參與討論。

    該回覆是市府團隊討論出的回覆形式，自己並無指示、參與討論。（翻攝基隆市議會官網）

    該回覆是市府團隊討論出的回覆形式，自己並無指示、參與討論。（翻攝基隆市議會官網）

    鄭文婷對比僑委會委員長徐佳青，提供給國民黨立委徐巧芯的請假表，質疑基隆市府的處理效率跟回覆內容。（翻攝基隆市議會官網）

    鄭文婷對比僑委會委員長徐佳青，提供給國民黨立委徐巧芯的請假表，質疑基隆市府的處理效率跟回覆內容。（翻攝基隆市議會官網）

    熱門推播