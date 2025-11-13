沈伯洋赴德國喊絕不退縮 陸委會：仍要避免與中國友好國家

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯分裂國家罪，揚言展開「全球抓捕」，不過沈伯洋仍親赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，強調絕不退縮。陸委會發言人梁文傑今天提醒，仍要避免去一些法律制度沒有很完備、跟中共政權特別友好的國家，這個會比較危險。

沈伯洋在德國聯邦議院的聽證會上表示，他今天能夠在這裡是一種特別的榮幸，就在最近中國政府公開宣布，將他列入通緝名單，僅僅因為從事與『假訊息』相關的學術研究，以及他在台灣推動公共教育的努力。

沈伯洋提及，「中國幾天前還警告我，說如果我出國，可能會被『全球通緝』，然而，我現在就坐在德國，為我的研究發聲，為我的國家發聲，為言論自由發聲，並捍衛我們共同珍惜的民主價值」。

對於沈伯洋順利出席德國聽證會，並強調絕不退縮，梁文傑在陸委會記者會表示，沈伯洋委員遭到中共立案偵查，大家都知道這是因為言論和政治立場，我們希望他勇敢堅強。

梁文傑提及，中共管轄權不及於台灣，但也要稍微警告一下，在法律制度比較健全的國家，這些都沒有問題，但是要避免去一些法律制度沒有很完備、跟中共政權特別友好的國家，這個會比較危險，當然德國是沒有問題的。

