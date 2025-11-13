為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中媒曝八炯團隊成員個資「盼自新」陸委會：國人心中勿有小警總

    2025/11/13 17:53 記者陳鈺馥／台北報導
    對於中共公布八炯團隊3名成員個資，陸委會發言人梁文傑今天批評，都是網路上公開資料，不要被中共這些做法，讓自己心中有一個小警總。（記者陳鈺馥攝）

    台灣網紅八炯、閩南狼遭中共懸賞通緝，中共官媒報導稱，中國警方已掌握八炯「攝徒映像工作室」地址、成員等細節，但未對這些成員通緝，是希望給予「迷途知返、改過自新的機會」。陸委會發言人梁文傑今天批評，都是網路上公開資料，不要被中共這些做法，讓自己心中有一個小警總。

    中共官媒《央視》旗下新媒體「日月譚天」披露，本名溫子瑜的「八炯」於2019年3月註冊成立「攝徒映像工作室」，登記地址位於台北市松山區民生東路，其核心成員包括桃園人廖姓女子，是其助理兼策劃；桃園人傅姓男子，擔任策劃；台北人邱姓男子，擔任攝影。

    報導指出，其中邱姓男子曾於2024年底隨「閩南狼」陳柏源入境中國，參與偷拍所謂「統戰紀錄片」。報導引述辦案人員說，之所以沒有將這些人列入懸賞通告，「是希望給予他們迷途知返、改過自新的機會」，體現中國依法懲獨針對的「始終是極少數人」。

    至於閩南狼部分，該報導引述辦案人員稱，閩南狼與八炯拍攝的「統戰紀錄片」，「用欺騙、偷拍的方式記錄與中國個別人員和在陸台胞的聊天過程，並通過故意使用假消息、惡意剪輯等卑劣手段移花接木、栽贓陷害，大肆炒作中國統戰威脅，恣意污蔑中國惠台利民政策，影響極為惡劣」。

    對此，梁文傑說，中共所公布的資料其實是網路上都可以查到的公開資料，目的當然是要把一些跟他們有牽連的人都列進來，譬如說沈伯洋的父親也是這樣，所以我們要對他們的目的有很清楚認識。

    梁文傑指出，最重要的是，不要被中共這些做法，讓自己心中有一個小警總，這是他們要對台灣做的事，我們要堅持自由、民主的制度。

    中共官媒央視旗下「日月譚天」指出，中國公安機關已經掌握網紅「八炯」其他3名核心成員的訊息。（擷取自日月譚天公眾號）

