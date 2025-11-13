台北市與巴士底市締結姊妹市 蔣萬安贈市鑰給聖克里斯多福總理

台北市長蔣萬安與議長戴錫欽，一同出席台北市與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮。會中並與聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左二）及大使范東亞（左一），一同簽署備忘錄後合影。（記者田裕華攝）

台北市府與我友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦首都巴士底市，今（13）日正式締結姊妹市，聖克里斯多福及尼維斯聯邦位於中美洲加勒比海，今年與我國建交42週年，今天兩國首都締結姊妹市，市長蔣萬安致贈北市市鑰給聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯，德魯總理則回贈裱框蠟染畫作，成為象徵邦誼深化的重要里程碑。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Hon. Dr. Terrance Drew）閣下伉儷於今天清晨搭乘長榮航空班機抵達桃園國際機場，展開為期5天的訪台行程。下午，總理德魯閣下伉儷下午前往Ｗ飯店，出席「台北市與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮」，與台北市正式締結姊妹市。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安首先感謝德魯總理率團遠道而來，他說，在這颱風剛掃過台灣的日子，令人頗有「風雨故人來」的感受，同時也感謝今天到場的外交使節團團長、聖文森及格瑞那丁柏安卓大使對台北市與巴士底市締結姊妹市的支持。北市於去年5月與聖文森首都金石城締結姊妹市，未來台北市與友邦首都都能友好合作，開啟新的篇章。

蔣萬安表示，中華民國和聖克里斯多福及尼維斯聯邦於1983年建交，雙方友誼已達42年，兩方首都的締盟是重要的里程碑，未來雙方在教育、文化、商業、觀光、智慧城市等領域都能進一步深化合作，增進兩市實質關係。近年來，北市跟聖克里斯多福及尼維斯有許多交流，德魯總理上任以來，十分重視教育跟青年健康發展，因此2023年台北市曾捐贈50輛YouBike共享單車，提供給當地青年及國際觀光客環島使用。

蔣萬安指出，未來台北市與巴士底市一定能在各市政領域有更多交流及合作空間，同時強調，台北市提供姊妹市的青年來台北學習中文獎學金、姊妹市藝術家進駐台北國際藝術村等計畫。誠摯歡迎巴士底市未來能踴躍參與台北市的這些活動及計畫，讓雙方有更多交流的機會。

台北市長蔣萬安與議長戴錫欽，一同出席台北市與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮。蔣萬安致贈北市市鑰給聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安與議長戴錫欽，一同出席台北市與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮。會中並與聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左二）及大使范東亞（左一），一同簽署備忘錄後合影。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安與議長戴錫欽，一同出席台北市與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮。會中並與聖克里斯多福在台學生一同合影。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法