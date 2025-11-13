為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高嘉瑜爆掃重陽禮金傳單QR code出現「上海區公所」 北市社會局回應了

    2025/11/13 17:48 記者蔡愷恆／台北報導
    高嘉瑜指出，民眾投訴掃描北市重陽敬老禮金傳單QR Code，竟出現「上海市區公所」字樣。（擷取自高嘉瑜臉書）

    高嘉瑜指出，民眾投訴掃描北市重陽敬老禮金傳單QR Code，竟出現「上海市區公所」字樣。（擷取自高嘉瑜臉書）

    前立委高嘉瑜今（13日）於社群平台上發文，民眾掃描台北市重陽敬老禮金傳單QR code，卻出現「上海市區公所」字樣，「『四邊包繩不打洞』翻版又來了！」高嘉瑜並說，北市社會局網頁已更正。不過社會局嚴正澄清，經查後，並無相關文字修改紀錄，社會局也將報警備案，並向事實查核中心舉報，以正視聽。

    「四邊包繩不打洞」是指「世壯運」台北舉辦期間，宣傳看板出現「四邊包繩不打洞」字樣，遭不少網友揶揄。

    社會局表示，經查網頁後台系統，未曾有任何相關文字修改紀錄，呈現文字皆為「若有其他疑問或詳細資訊請洽各區公所社會課及社會局老福科」。社會局說明，同時經資訊單位了解，會有「上海市區公所」字樣出現為Chrome網站翻譯設定問題，須將偵測文字改為俄文才會呈現此字樣。就常理而言，並非一般民眾常態，若為有心人士刻意操作，社會局深表遺憾與譴責，社會福利本意為服務民眾，卻遭此類行為模糊焦點。

    社會局說，針對不實指控與散播假訊息，社會局將報警備案，並向事實查核中心舉報，同時評估提告，維護公理，以正視聽。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播