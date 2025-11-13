高嘉瑜爆掃重陽禮金傳單QR code出現「上海區公所」 北市社會局回應了

高嘉瑜指出，民眾投訴掃描北市重陽敬老禮金傳單QR Code，竟出現「上海市區公所」字樣。（擷取自高嘉瑜臉書）

前立委高嘉瑜今（13日）於社群平台上發文，民眾掃描台北市重陽敬老禮金傳單QR code，卻出現「上海市區公所」字樣，「『四邊包繩不打洞』翻版又來了！」高嘉瑜並說，北市社會局網頁已更正。不過社會局嚴正澄清，經查後，並無相關文字修改紀錄，社會局也將報警備案，並向事實查核中心舉報，以正視聽。

「四邊包繩不打洞」是指「世壯運」台北舉辦期間，宣傳看板出現「四邊包繩不打洞」字樣，遭不少網友揶揄。

社會局表示，經查網頁後台系統，未曾有任何相關文字修改紀錄，呈現文字皆為「若有其他疑問或詳細資訊請洽各區公所社會課及社會局老福科」。社會局說明，同時經資訊單位了解，會有「上海市區公所」字樣出現為Chrome網站翻譯設定問題，須將偵測文字改為俄文才會呈現此字樣。就常理而言，並非一般民眾常態，若為有心人士刻意操作，社會局深表遺憾與譴責，社會福利本意為服務民眾，卻遭此類行為模糊焦點。

社會局說，針對不實指控與散播假訊息，社會局將報警備案，並向事實查核中心舉報，同時評估提告，維護公理，以正視聽。

