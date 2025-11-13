中國控八炯、閩南狼犯「煽動分裂國家罪」 梁文傑：目的是擾亂民心

中國公安今日發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼涉犯「煽動分裂國家罪」。（圖擷取自網路）

中國揚言全球追捕民進黨立委沈伯洋後，中國公安今日發布懸賞通告，指控台灣網紅八炯、閩南狼涉犯「煽動分裂國家罪」，開價最高人民幣25萬元懸賞。陸委會發言人梁文傑今天痛批，中共目的要激化中國內部民族主義，對台灣是要擾亂社會民心。

中國福建省泉州市公安局在官網發出懸賞通告，指稱本名溫子渝的「八炯」與本名陳柏源的「閩南狼」長期發布傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」等煽動分裂國家言論，大肆攻擊、抹黑中國惠台利民政策，欺凌、迫害在台中國籍配偶。

請繼續往下閱讀...

中共指控，八炯、閩南狼充當民進黨當局「網軍側翼」和美國等西方國家「反華勢力急先鋒」、「馬前卒」，造成惡劣影響，其行為已觸犯「中華人民共和國刑法」第103條規定，涉嫌煽動分裂國家罪。

泉州公安聲稱，為依法嚴厲打擊破壞國家主權和領土完整的犯罪行為，切實維護國家安全，請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，將視情給予5萬至25萬元人民幣（約新台幣21萬至109萬元）的獎勵。

今日懸賞通告發布後，中國國台辦發言人陳斌華對外宣稱，中國公安機關發布公告懸賞，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉，正當必要。

對此，梁文傑指出，這顯然是一系列的動作，先從立委沈伯洋，然後是網紅八炯、閩南狼，中共目的對內是要激化中國內部的民族主義，對台灣是要擾亂社會民心。

梁文傑批評，所謂的廣徵線索，其實只是做做樣子，因為指控你搞台獨，基本上這種罪行，在中共來看，其實是不需要證據的。現在懸賞請大家提供證據，對中共來說，根本是不必要的，懸賞只是做做樣子，製造台灣社會內部的對立及矛盾。

梁文傑強調，面對這樣的狀況，其實真正重要的是「我們有沒有團結」，沒有團結的話，中共手法就很容易得逞，團結才是最重要的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法