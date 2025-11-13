外界瘋傳「龍燮不合」！吳釗燮太太發聲了

國安會秘書長吳釗燮。（資料照）

外界近日瘋傳，國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍不合。

吳釗燮的妻子蘇如玉澄清，她上週看到藍營政論節目錯誤報導林佳龍紐約設宴無人參加，名嘴還聲稱是吳釗燮放話，這實在是莫大的冤枉，令她非常氣憤。她表示，吳釗燮不是一個「歹鬥陣」的人，但對自己的事情「毫不在意很沉得住氣」，結果害她是「皇帝不急，急死太監」。她也嘆，已經看到「眾口爍金的可怕」。

吳釗燮與林佳龍的關係，近日在政論節目、網路上的討論沸沸揚揚，「既生龍、何生燮」傳言滿天飛；更有媒體報導指，吳釗燮與林佳龍在去年520新團隊上任後，就因外交人事埋下嫌隙。

蘇如玉投書本報表示，上週在國外旅遊看到政論節目，有名嘴指吳釗燮放話攻擊林佳龍。她說，吳釗燮不會去國外放消息來打擊台灣。一直以來有人用「涉外人士」之名在幾個藍媒放話，然後有人明示、暗示這是吳釗燮所為。但吳釗燮不會背骨到三番兩次去跟藍媒放話傷害自己人。到現在他都沒說話，是因為相信清者自清，沒必要給媒體製造話題。

蘇如玉分享過去許多吳釗燮不為人知的事跡，像是2004年總統選舉結束，扁政府等不到美國的賀電而焦頭爛額，吳釗燮就撰寫E-mail給時任美國副總統辦公室的副國家安全顧問葉望輝（Steven Yates）說明台美制度不同，果然幾個小時後，美國就發來賀電；另外，吳釗燮更是蔡英文與川普「川蔡通話」的推手之一。

蘇如玉最後說，她撰文不是為了替吳釗燮「討拍」，只是她已經看到眾口鑠金的恐怖。很多人都知道吳釗燮從來不是一個「歹鬥陣」的人，他為國家大事會馬上處理、反擊，對於自己切身的問題，反而毫不在意很沉得住氣。「真是皇帝不急，急死太監、我無語問蒼天！」

對於被傳與吳釗燮不合，林佳龍今日受訪時表示，外界很多傳聞都是挑撥離間，他和吳釗燮「合作愉快」，自己現在是外交部長，就會把工作做好。被問到與吳是不是「還是好朋友？」林佳龍未正面答覆，回應：「我們就是分工合作」。

