    政治

    綠籲支持財劃法暫行條例 陳玉珍：不應「劫偏鄉濟大眾」

    2025/11/13 18:13 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團書記長羅智強（中）、首席副書記長林沛祥、副書記長陳玉珍日前召開「延宕財劃修法 民進黨罔顧政治承諾！」記者會。（資料照，記者劉信德攝）

    民進黨立院黨團提出財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例，民進黨團今天再次呼籲藍白支持，切勿丟包法案。國民黨團書記長羅智強表示，中央請客，就該中央買單，搶離島的錢去請客，根本土匪；國民黨團副書記長陳玉珍表示，國民黨團支持16條之1的修正，也支持民進黨要做的不管是坐月子獎勵還是國民年金、勞保補助，這些都是很好的社會福利，但不要用暫行條例處理。

    陳玉珍表示，為了制度的長治久安，國民黨團希望這些東西不要用暫行條例來處理，而是真正提出一個社會福利的相關法令將它法制化。不然今年統籌分配款有錢中央就編，但明年沒錢了難道就無以為繼嗎？所以希望民進黨不要用暫行條例處理，也不要用到第16條之1的錢，因為那是要給離島的，這樣有點「劫偏鄉濟大眾」，劫貧濟富了。

    陳玉珍說，民進黨用暫行條例來編列社福預算不是長遠的打算，她會請助理研究法令，看要在哪一條法令裡可以增列補助條款，或另外提出出補助條例的法案。讓婦女坐月子由政府來補助，成為一個長治久安的政策，不但是對現代人多生多養的鼓勵，也是對少子化的國安危機盡一份心力，「希望民進黨到時候也能夠支持我補助坐月子的提案」。

