    政治

    蘇澳豪雨成災 鎮長李明哲盼成立募款專戶協助災後重建

    2025/11/13 17:33 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳豪雨成災，鎮長李明哲（中）盼成立募款專戶協助災後重建。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮豪雨成災，鎮長李明哲希望成立募款專戶，透過各界善款協助災後重建，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成指示縣府研議，另行政院政務委員陳金德已在統籌受災補助方案，下週一政務會議通過後就會公布。

    季連成今天（13日）下午到蘇澳主持災後復原工作會議，邀集代理縣長林茂盛、鎮長李明哲、中央部會官員出席。季連成說，以他到過花蓮光復救災經驗來看，這次蘇澳水災，宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所及國軍整合性比花蓮好，讓他相當欽佩，有信心在明天入夜前完成清運復原工作。

    李明哲則幫蘇澳受災戶發聲，直指15年來2次大水重創蘇澳，許多鎮民的家當被毀2次，期盼除了政府災害補助，請中央與縣府協助成立募款專戶，讓各界善款挹注蘇澳，季連成指示縣府研議，至於蘇澳鎮受災補助方案，現由陳金德統籌規劃，預計下週一公布。

    林茂盛說，蘇澳鎮停電住戶已在今天中午送電，中華電信因機房泡水尚需修復，縣府會持續追蹤，至於廢棄物清運，縣府環保局協調縣內清潔隊派機具清運，警方針對阻礙救災的泡水車，拖吊至蘇澳鎮立泳池空地暫置。

    蘇澳鎮公所估計淹水住戶約3200戶，軍方今天盤點後，目前仍待清理受災戶1299戶，今晚預估可達成65％復原進度。

    季連成（右）今到蘇澳主持災後復原會議，邀集代理縣長林茂盛（中）、鎮長李明哲（左）出席，（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳淹大水災情慘重。（資料照，記者江志雄攝）

