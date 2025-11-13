韓國瑜要求撤回「敵對勢力」說 陸委會批：我國會應拿出態度來

陸委會發言人梁文傑今強調，英國國會議長在面對中共制裁英議員時，態度是很清楚的，但是我們的態度到現在為止是不清楚的事，確實值得憂心。（記者陳鈺馥攝）

民進黨立委沈伯洋遭中共發布全球紅色通緝令，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援；韓則反嗆「自己生病，讓別人吃藥」、「台灣安全的4隻腳，被民進黨打斷了3隻腳」，賴應撤回中國為境外敵對勢力。陸委會發言人梁文傑今天批評，就是境外敵對勢力「無需爭論」，並舉德國牧師詩歌〈起初他們…〉為例，呼籲中華民國國會拿出態度來。

韓國瑜昨天大動作召開記者會比喻，一張桌子有4隻腳，台灣安全也有4隻腳：第1隻保護中華民國、第2隻保護民主自由、第3隻維護美台關係、第4隻維護兩岸和平。「2個保護、2個維護，是台灣安全最重要4隻腳」，但賴清德總統兼民進黨主席，黨政軍權力一把抓，這4隻腳已被賴清德跟民進黨打斷3隻。

韓國瑜質疑，民進黨台獨黨綱放在那裡，如何保護中華民國？民進黨發動大罷免，如何保護民主自由？宣布中國為敵對勢力，如何維護兩岸和平？如今只剩維護美台關係這1隻腳，應考量如何恢復4隻腳，讓台灣平穩站立。

韓更說，中國已從文攻武嚇，到針對立委立案調查，真正要幫沈伯洋，解鈴還須繫鈴人。建議賴清德用民進黨主席身分，廢除或凍結台獨綱領，保護好中華民國；撤回「中國為境外敵對勢力」說法，兩岸在九二共識基礎、憲法規範下展開和平交流對話。

對於是否撤回境外敵對勢力說法，梁文傑在陸委會例行記者會表示，所謂境外敵對勢力是寫在刑法、反滲透法、國安法、通訊監察法，這些法律都有境外敵對勢力這個名詞，在辦共諜案件時，當然是把它所效力的政治實體或國家當作境外敵對勢力處理，法律上就是這樣。

梁文傑指出，這無關乎賴總統對於中共是不是境外敵對勢力的定義，因為法律實務上就是這樣運作的，要不然為什麼會有共諜這個名詞，「你要怎麼判他刑，當然就因為是境外敵對勢力，所以這部分我覺得不需要爭論」。

梁文傑舉例，2021年英國國會議員有5名下議院議員和2名上議院議員，因為批評新疆的人權問題，被中共列入制裁，當時英國下議院議長立刻召集全院會議做出決議，禁止中國駐英大使進入英國國會，其實這個才是一個議長應該有的態度。

梁文傑進一步說，因為每個議員的政治言論各有不同，但是保障議員的政治言論，這是自由民主制度的核心，如果國會議員的言論都要受到審查，都有可能被制裁的話，這個民主制度是無法運作的。

梁文傑強調，英國國會議長在面對中共制裁英議員時，態度是很清楚的，但是我們的態度到現在為止是不清楚的事，確實值得憂心。因為對中共來講，現在可以看到，就是它這樣做，台灣至少有一半國會議員是不會發聲的。

梁文傑批評，中共現在企圖很清楚，從對香港的一些處理方式，我們知道剛開始就是針對比較激進的「港獨份子」，後來擴大到民主派人士，把所有民主派政黨全部解散，慢慢地現在連建制派的政黨，可能也要拋棄了，中共是一步一步來的。

「在中共政權之下，不要以為誰可以倖免！」梁文傑說，不要以為你不發聲，你就可以倖免，德國牧師馬丁．尼莫樂（Martin Niemöller）一首詩是這樣寫的，「當納粹逮捕共產黨人時，我保持沉默，因為我不是共產黨人。當他們關押社民黨人的時候，我保持沉默，我不是社民黨人。當他們逮捕工會人員的時候，我保持沉默，因為我不是工會人員。但是當他們逮捕我的時候，已經沒有人能為我說話了」。

梁文傑提醒，面對一個極權政權，如果你以為它針對的只是別人，然後覺得保持沉默是OK的，人家就會步步進逼，所以希望立法院做為中華民國國會能夠拿出一個態度來。

