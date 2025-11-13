解健保財務危機！賴士葆幫找「股利新招」 石崇良：晚上好睡了

衛福部長石崇良出席立法院衛環委員會，專題報告「癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」，並備質詢。（記者方賓照攝）

健保面臨財務危機，衛福部長石崇良日前提出健保補充保費調整方案，擬調整股利、房租、利息相關收取規定，因外界不滿而暫緩。國民黨立委賴士葆今天（13日）建議，只要取消單筆補充保費扣繳上限，健保就能從現金股利的補充保費多收485億元；石崇良笑回，「聽到眼睛都亮起來了」、「我眼睛都亮起來了」。

衛福部健保署擬修法調整補充保費收費措施，針對租金、股利、利息收入實施結算制度，並提高徵收門檻至5000萬元，另也調整全年獎金收取補充保費門檻為「最低工資的4倍」，但受到外界強烈反彈，因此宣告暫緩。

石崇良今天出席立法院衛環委員會，專題報告「癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」，並備質詢。他近期談及健保財務缺口坦言，「是讓我睡不著的地方」。

國民黨立委賴士葆質詢直言，健保收納癌症新藥如果找不到錢，「我來幫你找錢」，國內有許多1年股利超過百億的大老闆，超過10億的更是一缸子，建議健保署透過修法，取消補充保費單筆扣繳上限1000萬元，直接改成無上限，以2024年現金股利總發放2.3兆推算，健保補充保費約可增加485億元。

「小資族不會罵你，有錢人心裡想罵你，但也不敢罵！」賴士葆提到，先前提出的補充保費相關股利徵收方案波及小資族，因此引起民眾反彈，但對於有錢人來說，相信多幫忙一點不算什麼。

「剛剛聽到委員這樣講，我眼睛都亮起來」，石崇良說，健保希望有能力的人可以多負擔一些，至於相關細節會再行細算，所有的考量都會顧及付費公平，「謝謝委員帶這麼大的紅包，晚上一定很好睡，但我這次學會了，要先跟跨部會協調一下。」

