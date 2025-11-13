曹興誠籲徵召沈伯洋選台北市長 吳怡農：盼有志者盡早表態

立委許智傑13日在吳怡農等人陪同下，前往中央黨部登記參與民進黨高雄市長初選。（記者叢昌瑾攝）

聯電創辦人曹興誠建議民進黨，應徵召遭中共「通緝」的立委沈伯洋參選台北市長，並盛讚沈在各方面都輾壓現任市長蔣萬安。對此，日前已向民進黨登記參選意願的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農今（13日）強調，台北市是艱困選區，期待黨內有志為民服務者盡早表態，透過公開公平的競爭推出「最強候選人」。

吳怡農今天下午陪同民進黨立委許智傑，赴中央黨部登記高雄市長初選，並接受媒體聯訪。吳怡農表示，民進黨從創黨以來就推動民主進步，而初選機制正是這個價值的延伸，因此高雄市的推動程序非常可貴；在台北市這麼艱困的地方，期待所有有意為市民服務的黨內朋友，都盡早宣布表態參選，彼此可以公開交換意見、激勵，一起透過公開公平的競爭推出最強候選人。

請繼續往下閱讀...

媒體關切，立委王世堅籌組年輕團隊經營短影音。吳怡農回應，所有政治人物都知道社群經營的重要，這是跟社會大眾一對一直接溝通最有效的方式之一，很多辦公室都努力朝這個方向發展。吳也分享，他推出一系列短影音，透過深度對話，讓市民可以看到重要議題，了解城市治理、國家韌性、國防安全，藉議題探討來建立更強大的社會共識。

吳怡農說，不管是初選、或是爭取台北市徵召的過程，社會支持都是最強的後盾，這也是他今天前來為許智傑加油的原因。接下來黨內初選絕對是一場硬仗，但這是必要的，黨內透過良性競爭的友誼賽，才能推出最好的先發球員。

此外，黨內傳出，首都之戰應推派總統級人物，如行政院長或副院長參選？吳怡農強調，民進黨的核心價值就是推動民主進步，在台北市這麼艱困的選區，唯有透過公開透明的競爭及民調，才有可能推出最有競爭、最強大的、最有勝算的候選人；不論背景和經驗，只要有意為台北市民服務，有志一起改善政治文化者，都應該盡早表態。

