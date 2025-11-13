中油三接工程疑浮報150億！被爆檢舉3年無下文

國民黨團召開「三接預算暴增 說不清！講不明！」記者會。（國民黨團提供）

中油三接工程被爆涉及浮報工程達100多億元，檢舉人兩度檢舉檢調單位均無下文。國民黨團今召開記者會提出四點聲明：一，提出第三次檢舉函，交給法務部；二，中油公司必須明確回答，週刊報導是否屬實？若報導不實何時提告？三，錄音檔中關鍵人物王先生，檢調何時約談？四，國民黨團明天將在院會提案，要求行政院長卓榮泰針對中油三接工程弊案進行專案報告。

國民黨團書記長羅智強指出，根據吹哨人的說法，相關檢舉內容在2022年提出第一次檢舉，由於檢舉函石沉大海，吹哨人在今年8月第二次向檢調提出檢舉，三個月後看到司法單位毫無動靜，於是轉向媒體爆料。羅智強代表黨團和吹哨者第三次向與會的法務部檢察司長提出檢舉，要求檢調釐清中油憑空浮增150億元三接工程費的疑似重大弊案，給國人一個交代。

請繼續往下閱讀...

法務部檢察司司長張曉雯回應，檢舉函是給哪一個機關和相關單位，法務部沒有干預；對於是否有收到檢舉函，她表示，法務部是檢察行政機關不是檢察機關，辦案是檢察機關在偵辦，其他單位是不是有收到檢舉不是很清楚。廉政署副署長林漢強僅表示，案件正在偵辦中，偵辦中的事情不能透露。

羅智強詢問中油，週刊報導是真的假的？中油公司總工程師何至欽表示，經過內部初步調查，並沒有媒體報到的預算爆增到253億，也再三確認工程主辦單位已經中油委託的設計顧問公司並沒有這些過程，「目前我們認為是不實的報導」，查證的結果沒這些數字。目前已依照經濟部只是啟動相關行政調查，至於大家所稱的弊案，目前也全力配合檢調。

中油公司副總經理黃榮裕則表示，這是非常嚴重的指控，媒體掌握的都已送到檢調單位，中油會全力配合司法調查；未來調查結果若有報導不實，中油一定會提出法律訴訟，維護公司權益與聲譽。

國民黨團首席副書記長林沛祥質疑，四接工程基隆市民關心的是安全問題，其中是否也會發生如三接的工程弊案？基隆四接工程18日將展開招標，屆時預算會暴增到多少？

副書記長黃健豪指出，中油三接總工程經費在108年為660億元，到了111年暴增到965億元，增加305億元。吹哨者指稱的「王先生」到底存不存在？倘若吹哨者在訪價過程中遭到中油高層施壓，這就是弊案，檢調到底何時要發動調查偵辦？

藍委翁曉玲指出，中油三接一期工程總經費172億元，皇昌公司得標近80億元佔百分之47。一期工程主要以建港為主，到了三接二期工程，是將防坡堤外推工程費竟然高達253億元，高於主工程甚多，這樣合理嗎？

國民黨立委吳宗憲表示，中油為國營事業，中油員工涉及採購案，屬於授權公務員身分，適用「貪汙治罪條例」，絕對與公共利益有關；因此，法務部不能什麼都用偵查不公開的理由來搪塞，現在很多案子根本是「偵查大公開」，根據「偵查不公開作業辦法」第八條，與公益有關的案子是可以公開的，中油案件事涉公共利益，因此可適度公開，法務部公開是否收案也不違法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法