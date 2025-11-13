帶沈伯洋赴中澄清「誤會」？梁文傑：對中共來說只有投不投降

帶沈伯洋赴中澄清「誤會」？梁文傑：對中共來說只有投不投降2025/11/13 17:03 記者陳鈺馥／台北報導
陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）
中共對民進黨立委沈伯洋發布全球紅色追緝令後，國民黨立委徐欣瑩昨日在立法院質詢時建議，陸委會主委邱垂正可以帶沈伯洋過去澄清一下誤會，不要不跟中國做任何的互動交流。對此，陸委會發言人梁文傑今天說，對中共來說沒有誤會，只有你投降或不投降。
立法院內政委員會12日邀陸委會、海基會進行業務報告，並備質詢。徐欣瑩質疑，陸委會怎不率先過去中國大陸進行「破冰和平之旅」？陸委會主委邱垂正答詢時說，如果是符合對等尊嚴，「兩岸有需要、人民有支持，當然這是我們職責所在」。
邱垂正指出，截至目前為止，中國仍然要求我方必須接受他們的政治前提，「這個前提是我們須接受一中原則的九二共識，這個沒有中華民國存在的空間，我方無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提」。
徐欣瑩則說，「你可以帶沈伯洋委員過去澄清一下誤會」，陸委會不跟中國做任何的互動交流，這是很奇怪的事情，不然陸委會乾脆可以裁撤，或變成台商協助會。
對於徐欣瑩提議陸委會可以帶沈伯洋赴中澄清誤會，梁文傑在陸委會記者會上表示，對中共來說沒有誤會，只有你投降或不投降！如果你投降的話，它會歡迎你，像現在某些人的作為就是這樣。徐欣瑩委員是立意是良善的，但她對中共政權本質是不太了解的。
