跨派系助陣登記高雄市長初選 許智傑：小金剛不是塑膠做的！

立委許智傑到中央黨部完成民進黨高雄市長初選登記。（記者叢昌瑾攝）

民進黨立委許智傑今天（13日）赴中央黨部登記參選2026高雄市長初選，號召跨派系民代到場相挺。他說，自己是黨內的最大公約數，從行動、能力或經驗來看，都是最適合的人選，也會是最後出線的那一位，「小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠做的！」

許智傑下午在民進黨立委邱志偉、台北市長擬參選人吳怡農、隸屬新潮流的高雄市議員簡煥宗、邱俊憲、何權峰、湯詠瑜，隸屬正國會的議員黃文志、陳慧文，隸屬湧言會的議員林智鴻，以及無黨籍議員張博洋等人陪同下，完成初選登記。

許智傑受訪指出，希望全台灣團結一致、創造共贏，正如北北基是一個大生活圈，南高屏也應該是一個大生活圈，未來南北兩大生活圈可以互相學習、交流與合作；而高雄市的選舉應不分黨派、派系，團結一致來贏得選舉。

被問及是否規劃大型造勢活動？許智傑透露，目前規劃中，因為前兩天颱風來襲，才延到今天登記，所幸天佑高雄，沒有什麼災害。

許智傑說，他競選總部成立時，包括立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆等3位對手都有前來祝賀，加上今天也有許多好朋友支持，相信自己是黨內的最大公約數。

許智傑說，他擔任過鳳山市長，是唯一有民選首長經驗的人選，未來要讓高雄市整合得更好、發展更好。陳其邁在高雄市零舉債、還了200多億元，自己在鳳山市長任內也是零舉債、且有還債紀錄；因此，就行動、能力、經驗來說，自己都是最適合的人選，也會是最後出線的那一位。

陪同登記的吳怡農則說，許智傑是他的好朋友，無論是擔任鳳山市長或立委，每一天都在為高雄市民服務。他與許智傑經常討論城市治理與民間防護的重要性，特別是現在颱風天後，大家更意識到城市準備與市民健康安全的重要，他期待，南北未來不只是政策交流的連線，而是將台灣的社會安全、社區安全做得更到位，讓國家更安心、更安全地為未來打拚。

吳怡農陪同立委許智傑到中央黨部登記民進黨高雄市長初選。（記者叢昌瑾攝）

立委許智傑13日在吳怡農等人陪同下，到中央黨部登記參與民進黨高雄市長初選。（記者叢昌瑾攝）

