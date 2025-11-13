無懼中國抓捕出席德國會作證 沈伯洋：若退縮仗就不用打了

民進黨立委沈伯洋（右）出席德國國會聽證會。（圖擷取自德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透過國際刑警組織展開全球抓捕。不過，沈伯洋昨受邀赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。會後，他於柏林接受媒體訪問時強調，台灣面對中國威脅不應恐懼，「和世界民主自由陣營站在一起，才能好好對抗這些獨裁國家的侵害。」

沈伯洋表示，這場聽證會由德國國會多個主要政黨共同邀請各國專家出席，討論獨裁國家如何利用假訊息破壞民主體制，會中主要討論歐洲假訊息與滲透案例，他以專家證人及立委雙重身分，說明台灣經驗。

沈伯洋指出，聽證會上除探討匈牙利、俄羅斯在歐洲散播假訊息案例，也討論中國對台灣及歐洲的影響，議題涵蓋線上輿論操作與線下滲透活動等多個層面。他說，歐洲社會普遍對假訊息與認知作戰保持高度警覺，特別關注來自中國與俄羅斯的威脅；相較之下，台灣部分民眾卻不認為這是問題，令他感到喪氣。

他也提及，在2020年以後，尤其是疫情之後，「認知作戰」此一詞彙長期被污名化；但中國早已明確將輿論戰列入戰略，「他們常講『兵馬未動、輿論先行』，意思是在出兵前就要先引導輿論，這在中國的教科書裡都寫得很清楚」。

對於出國前是否與政府部門協調，沈伯洋表示，團隊都有和國安會、外交部聯繫與通報。他坦言，確實有人希望他因安全考量不要出國發聲，但他認為，如果真的因此退縮，那這場仗也不用打下去了。他強調，台灣面對中國威脅，大家都必須無所畏懼，和世界民主自由陣營站在一起，才能好好對抗獨裁國家的侵害。

中國雖揚言追捕，但沈伯洋透露，這次入境德國過程一切正常，沒有任何異常狀況，也未申請特別保全。他說，有消息指出，中方對他出國行程措手不及，認為遭到突襲，直追問：「沈伯洋何時會再出國？」

