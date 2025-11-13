食安事件屢失言！藍委列姜至剛黑歷史 綠委批「先別吃」影響蛋價

國民黨立委邱鎮軍（左）怒批食藥署長姜至剛（右）在食安事件中多次失言。（擷取自國會頻道）

衛福部食藥署長姜至剛上任後，經歷多次食安事件，但幾乎次次出現問題發言，今日立法院衛環委員會砲火對準近期的芬普尼問題蛋事件，除藍委細數姜至剛上任以來，在取消日本福島食品進口限制、豬肉萊克多巴胺、黑心豬大腸事件中的失言情況外，綠委也認為，姜至剛近期要民眾「有疑慮就暫時不要吃蛋」也造成蛋價波動。

國民黨立委邱鎮軍指出，姜至剛上任以來已發生多次食安事件，取消日本福島食品進口限制時，姜至剛稱國人「在日本吃得很開心」，邊境檢出進口肉品含有萊克多巴胺，又稱「每天吃也健康無虞」、「從沒有見過有人吃萊克多巴胺中毒，因為知識缺乏才會擔心」。

請繼續往下閱讀...

邱鎮軍也提到，黑心豬大腸事件後，姜至剛稱為了破案，所以食藥署6月接到通報，拖到10月才下架；這次芬普尼雞蛋事件後，又說成人一天要吃100顆雞蛋，慢性風險是一天7至8顆，持續吃一輩子才會有問題，如果擔心可以這幾天先不吃蛋。

「每次食安出問題，食藥署長都告訴大家，這個劑量吃了不會死，不會中毒！」邱鎮軍怒批，人民吃下肚的東西要靠食藥署把關，但姜至剛一而再、再而三地挑戰人民的信任，食安就是0和1，沒有人想吃到有毒的東西，姜至剛身為署長都容許模糊、有黑色地帶，整個體系就會爛掉。

民進黨立委黃秀芳也說，由於姜至剛在記者會中稱「有疑慮不要吃」，對蛋雞農造成很大的影響，近期蛋價也因此出現波動；姜至剛則回應，相信這次事件跟整體蛋雞業者無關，台灣生產的蛋品絕對安全。

「我每天吃2顆水煮蛋，一定超過全國，我對於吃雞蛋也沒有疑慮」，姜至剛說，食藥署目前也持續進行後市場稽查，查到哪、有發現，一定最早時間內讓國人知道，目前沒有其他蛋品出現異常，民眾可以安心吃蛋。

衛福部長石崇良補充，目前文雅畜牧場的雞蛋都已經下架，新生產的蛋品也不能進入市場，因此市面上的雞蛋都是安全的。黃秀芳則強調，這幾天蛋價受姜至剛說的話影響而有所波動，行政官員講的話都會影響，務必多加注意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法