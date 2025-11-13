王義川質疑北市府與新壽解約涉圖利 戴錫欽：令人嘆為觀止

台北市長蔣萬安、議長戴錫欽出席台北市與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮，與聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（左二）及大使范東亞（左一）簽署備忘錄影。（記者田裕華攝）

輝達即將進駐北士科T17、T18基地，台北市議會昨（12）日通過市府與新壽合意解約案，立委王義川在社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」議長戴錫欽今天受訪說，王義川的思維非常陳舊，當全國都歡心鼓舞、希望輝達進駐北士科之餘，竟然有這樣的質疑，令人嘆為觀止。

市府與新壽協商合意終止契約，北士科園區T17、T18基地以專案設定地上權給輝達，解約金為新台幣44.3億餘元，該案昨天送台北市議會大會審議，在不分黨派議員齊聲支持通過。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委王義川昨晚在Threads發文說，台北市政府公開標租地上權並由某廠商得標後，另一家廠商說想要，市府便賠錢解約，再不招標直接指定給另一家廠商，市議會也拍拍手，難道「都沒有圖利或違反相關法令的問題」。

對此，戴錫欽認為，王義川是針對蔣萬安而來，未必是針對輝達來，就是一種逢藍必反的心態，當全國都鼓舞歡欣之餘，有這樣的質疑，也只能嘆為觀止，王義川的思維非常非常陳舊，輝達是全台灣眾所矚目投資案件，對台北、台灣未來AI相關科技發展相當重要。

戴錫欽指出，北市府為求周延，之前就針對設定地上權部分，與中央討論，中央也同意這樣的投資案，未來可透過設定地上權修法，指定給相關民間企業，議會也背書同意修法，法令程序非常完備，如果執政黨的立委有不同意見，應該可以跟中央反映。

戴錫欽說，如果王義川的論述成立的話，從中央、地方到積極向輝達招手的各縣市政府，是不是都有犯法、圖利嫌疑？輝達進駐是眾所矚目也是各界期待的重大投資案，對台灣人工智慧產業及相關科技發展至關重要，議會希望後續與輝達簽約也能非常順利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法