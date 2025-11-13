民進黨何志偉、王義川誰出戰桃園？許信良：年輕是優勢

民進黨前主席、前桃園縣長許信良13日接受媒體訪問，談桃園市長民進黨徵召人選。（記者羅沛德攝）

民進黨布局2026選戰，總統府副秘書長何志偉、立委王義川皆被點名參選桃園市長。曾任桃園縣長的民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良今（13日）分析，桃園的藍綠基本盤相差不大，如何贏得中間與年輕選民認同是勝選關鍵，「年輕」是一項受歡迎的優勢條件，也期盼候選人是專業的「職業政治人物」。

許信良今天召開記者會，針對桃園市長民進黨徵召人選提出觀察。他表示，身為老主席，不便談論具體人選，但他本人是37歲擔任桃園縣長，吳伯雄34歲，朱立倫、吳志揚、鄭文燦也都在40歲左右當選，桃園市是全台灣人口最年輕的縣市，若其他條件一樣，「年輕人應該是佔優勢的，年輕首長會更受歡迎」。

回顧桃園歷屆縣市長，許信良說，吳伯雄及朱立倫都曾擔任國民黨主席，自己也曾任民進黨主席，以及曾任副總統的呂秀蓮，桃園的首長往往是全國性政治人物，顯示桃園縣市長的職位有非常大的政治發展潛力；除了年輕的條件，最好是專業的職業政治人物，而非玩票性質。

許信良指出，桃園市的高科技產業產值高，工人非常多、弱勢族群也滿多，而台灣當前最嚴重的問題是少子化，希望未來的桃園市長能關心社會福利及弱勢族群。

針對檯面上被點名的王義川、何志偉，許信良重申，他不便對任何具體人選表達意見，這些人選各有千秋，相信民進黨主席賴清德會全盤考量並做出明智決定。

不過，許信良特別提醒，國民黨籍現任桃園市長張善政民調支持度相當好，且學歷很好、也當過行政院長，對民進黨來說，挑戰現任市長會是非常辛苦的事，建議民進黨越早決定人選越好，並考量候選人是否與現任市長有相對優勢。

許信良並分析，桃園的藍綠基本盤差距不大，由於桃園外來人口多、年輕人多，大多數年輕人對藍綠沒有特別偏愛，誰能爭取到中間選民的支持，誰就最有機會當選桃園市長，這也是民進黨徵召必須考慮的因素。

