促盧秀燕普發5萬！4議員捧現金酸：要求中央發 面對市民祈求喊沒錢

中市4議員各帶5萬現金給盧秀燕促快普發5萬。（記者蘇孟娟攝）

中央普發1萬已有人領到手，台中市議會日前通過台中市研議普發5萬案，台中市長盧秀燕今天一再宣稱市府沒錢，4名議員各帶5萬現金進議場讓她有感，反映市民期待能普發5萬心聲，盧秀燕反問，「不把錢留下來嗎」，4人當場把錢放她桌上，喊話「普發五萬、幫助市民」，若能用20萬換到盧秀燕承諾普發5萬給市民，「我願意」。盧秀燕說，上任7年來借債還沒辦彌平，今年不可能，明年要看有沒剩餘。

林祈烽、鄭功進、施志昌及楊典忠各帶5萬現金質詢，4人先播放盧秀燕之前要求中央普發現金對民眾演講的影片，片中她說，「都是你們的稅金、那是我們的錢」。他們各拿著5萬現鈔到備詢的盧秀燕面前，喊話說，看到現金最有感，5萬對一般民眾而言是經濟及時雨，促她趕快普發5萬。4人返回質詢席時，盧秀燕反問「不把錢留下來嗎」，4人當場把5萬各放到她桌上，喊話「普發5萬、幫助市民」，若能換到她的承諾「我願意」。

林祈烽說，台中市7年來超徵400億，賣地逾千億，統籌分配款年增295億，絕對有能力普發5萬，但市府研議1個月後仍公文回覆說沒錢，盧秀燕可以要求中央普發，面對地方市民祈求卻說沒錢。

盧秀燕說，她很想發、想發更多，但六都到現在為止都沒辦法發。議員的數字是錯的，台中每年短差2、300億，中央統籌分配款雖增給台中295億，但一般性補助及計畫型補助均有刪，明年補助少157億，要議員跟中央爭取。林祈烽斥，始作俑者是藍白立委亂修財劃法的結果，不要扯中央。

鄭功進也說，盧秀燕最愛說「中央不做的我們來做」，現在卻來不做，她要求中央普發現金的發言根本是「回力鏢」打到自己，有錢辦台中購物節，每年撒3、4億連花7年，要發個5萬就喊窮；施志昌跟楊典忠也拜託她快把錢還給市民，明年都要卸任了在說評估，根本笑死人了。

盧秀燕面對議員拿現金質詢問「不把錢留下嗎」，議員當場把錢放她桌上。（記者蘇孟娟攝）

