美要台投資3500億美元起跳？張啓楷籲中央仿效南韓談妥條件

對於台美關稅談判，美媒報導，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣目標月底前與美敲定協定。民眾黨立委張啓楷今日表示，台灣應仿效南韓務必要把投資金額壓低並好好爭取條件。

張啓楷表示，台美談判已進入最後尾聲，美國媒體報導，美方要求台灣投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」，曾參與台美談判的經濟部次長何晉滄也承認「金額應是在這裡面，但明確金額還在談判中。」且這種投資模式就是所謂的「台灣模式」，要把台灣的半導體產業到美國，進行類似新竹科學園區的投資。

「政府務必要把投資金額壓低！」張啓楷呼籲，美國先前要求南韓直接投資3500億美元，南韓總統爭取到其中1500億美元是投資美國造船業，同時美方協助建造韓國核潛艦等，台灣必須好好爭取金額即條件。

張啓楷說，如果對美投資就是所謂的「台灣模式」，我國的護國神山是否會變成「半屏山」，整個半導體產業的山群都移到美國，台灣將流失多少人才、投資金額及技術。他強調，台美談判時間已經太久，很多傳統產業都在放無薪假、倒閉，台灣必須爭取疊加稅率再調降。

