籲放寬極重症者長照居家補助 許智傑與長照團體提4訴求

民進黨立委許智傑（右三）13日召開「為百萬長照家庭請命 許智傑籲放寬補助規定」記者會，衛福部次長呂建德（左三）與多個長照團體代表出席，呼籲政府正視長照政策執行現場的困境，放寬極重症者長照居家補助規定。（記者廖振輝攝）

民進黨立委許智傑今與多個長照團體共同舉行記者會，呼籲政府正視長照政策執行現場的困境，放寬極重症者長照居家補助規定。會中也提出4訴求，包括：消除住宿式長照補助歧視、調整長照機構評鑑指標A8不合理規範、釐清機構責任與照服員疏失間的歸屬問題、爭取長照機構納入夜班護理人員獎勵計畫。

許智傑今與民進黨立委林俊憲辦公室、高雄市議員鄭光峰、台灣長期社團法人協會理事長潘新傳、全國各縣市長期照顧發展協會、台灣長期照顧發展協會全國聯合會等多個長照團體共同舉行記者會。

許智傑指出，現行制度對於極重症個案及住宿式長照機構仍存在不合理限制，導致部分家庭無法獲得應有資源支持，政策修正刻不容緩，他也提出四大訴求。

許智傑表示，首先是消除上述住宿式長照補助歧視，呼籲政府應開放CMS 6至8級個案可選擇住宿式服務，並比照居家服務標準給予相同額度補助，讓照顧型態更具彈性。

許智傑說，其次，現行評鑑指標A8「最近4年內聘任人數及人員有無違反設立標準規定」被列為核心項目，若不合格即被歸類為不合格機構。然而在長照人力短缺與勞基法嚴格規範的雙重限制下，相關問題多非機構可控，應檢討評鑑標準內容，避免懲罰努力守法經營的業者。

許智傑指出，第三，依「長期照顧特約管理辦法」規定，若照服員因疏失造成傷害、歧視或虛報服務內容，現行卻由機構統一記點承擔責任，制度不公。應明確釐清個人疏失與機構責任之界線，避免管理責任無限上綱。

許智傑也說，最後，目前衛福部「三班輪值夜班護理人員直接獎勵計畫」僅限部分醫療院所適用，造成長照機構護理人員留任困難。呼籲政府應將長照機構納入適用對象，並由衛福部直接發給獎勵金，以防止人力排擠與照護品質下降。

許智傑強調，長照政策關乎國家照顧體系的根基，政府應傾聽第一線照顧者與家屬的聲音，讓制度設計更公平、更具彈性。他呼籲行政部門正視各界訴求，儘速檢討與修正現行規定，讓長照政策真正成為全民的安心支撐。

