    政治

    成立性專區問卷僅發80份 顏翎熹今批警局行政操作

    2025/11/13 16:07 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市議員顏翎熹今質詢市警局，批成立性專區民調問卷是行政操作。（記者王善嬿攝）

    嘉義市議員顏翎熹今質詢市警局，批成立性專區民調問卷是行政操作。（記者王善嬿攝）

    主張成立性專區的嘉義市議員顏翎熹，今市議會質詢嘉義市警察局的成立性專區民調議題，她質詢說，市警局發出80份問卷、有效問卷63份，嘉市有約26萬人口，質疑以此樣本數推論為全體市民立場，有待商榷，且問卷說明預設議員立場、提供負面選項影響填答中立性等設計，整份報告沒有署名，批評是行政操作。市警局長陳明志今答詢時道歉，將嚴謹進行研究評估。

    顏翎熹2023年曾提案請市府評估成立性專區可能性，時任警察局長陳炯旭承諾委託學術單位進行研究報告，本月5日她質詢時，陳明志答詢已召集中正、警察大學博士，設計問卷並針對社會秩序維護法涉及的學校、幼兒園、寺廟、教會等利益團體進行民調，70%反對、11%贊成。

    顏翎熹今再度質詢陳明志，發放問卷80份、有效問卷63份，專業度存疑，批評民調對象是利害關係人意見回饋，非全體市民意見調查；問卷開頭就以「有鑑於本市議員提案成立性專區」，讓受訪者誤以為政策進入推動階段，引發立場式作答而非政策理解式作答，此為「框架效應」，她因而2度質詢陳明志，「局長您是不是與我有仇？」是在引導民意非了解民意。

    陳明志說，研究報告寫得不夠好、還能更精緻，民調問卷是只調查利害關係人，問卷選項也設有其他選項；警局對成立性專區是持開放式態度，包括民調問卷設計、抽樣是否針對全體市民，將更嚴謹研究。

