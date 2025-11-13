國民黨團提設立院兩岸小組與中國溝通 行政院打臉

立法院國民黨團稱可透過「立法院兩岸事務因應對策小組」打開新的溝通管道，對此，行政院發言人李慧芝今（13）日在行政院會後記者會表示，這是立法院內部的運作，不能代替行政部門功能。（行政院提供）

中國接連出手，繼民進黨立委沈伯洋後，今也懸賞、徵集八炯與閩南狼兩人的犯罪事證，立法院國民黨團稱可透過「立法院兩岸事務因應對策小組」打開新的溝通管道，對此，行政院發言人李慧芝今（13）日在行政院會後記者會表示，這是立法院內部的運作，不能代替行政部門功能。

李慧芝表示，根據立法院兩岸事務因應對策小組的設置條文，這是要監督行政部門對於兩岸事務的決策與執行，是立法院內部的運作，不是代替行政部門的功能。

陸委會法政處副處長董玉芸也說，外交、兩岸事務屬於總統職權，立法院要行使立法權，須符合在憲政架構及權力分立體制下。立法院可以在立法權範圍內，對於行政機關進行監督，但如果逾越權力分立的架構，就會有相關的爭議。

對於沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓國瑜昨嗆，先廢台獨黨綱、撤回敵對勢力，卓榮泰則批韓國瑜對鄭麗文祭共諜、中共追捕沈伯洋沉默不語。

由於明年中央政府總預算案至今仍未付委審查，創下近17年來最晚付委審查紀錄，卓卓揆表示總質詢結束後會要找韓國瑜溝通解決，但昨天兩人互嗆，是否會影響總預算溝通？

李慧芝表示，卓揆是呼籲韓國瑜要捍衛國會尊嚴，保護國會成員，這不涉及到行政與立法兩院之間的溝通。卓揆跟韓國瑜一直都有密切聯繫，之前在韌性特別條例與特別預算案時，卓揆也有跟韓國瑜溝通，總預算案也是會用同樣方式。總預算案，包括治水、防災、防疫、災後復原等，需要國會支持才能推動，希望明年總預算能儘速付委實質審查。

