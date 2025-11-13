北市府照單全收？議員批新壽列Logo、除草、律師費入成本不合理

台北市地政局長王瑞雲今（13）在民政委員會報告輝達案進度，遭台北市議員何孟樺、顏若芳、鍾佩玲以及許淑華質疑刪除相關單據細項，以及正式與新壽解約時程。（記者蔡愷恆攝）

台北市地政局長王瑞雲今（13）在民政委員會報告輝達案進度，遭台北市議員何孟樺、顏若芳、鍾佩玲以及許淑華質疑刪除相關單據細項，以及正式與新壽解約時程。

台北市議會昨備查新壽與市府解約金，獲得藍綠白跨黨派支持通過。根據台北市副市長李四川報告，市府與新壽解約金額最後落在44.34億，查詢相關憑證後，與原本新壽報價少了4千多萬。

何孟樺針對李四川昨日向議會報告金額提問，市府刪除了4千萬中細項內容有哪些，並要求市府要將淨值送往議會。

王瑞雲回應，在4千萬中，最主要金額是建築師契約，之前簽到118年，不過僅會算到上週7日，目前無法抓一個概要金額，不過下週五前會將報告送給議會。

顏若芳也延續何孟樺提問，追問除了4千多萬元外，對於其他新壽提案是否照單全收。「『新新併』的Logo、除草費，以及被列為開發成本的新壽律師談判費，都是市府承擔，不合理啊！」

她更說，並不是輝達願意承擔這筆費用就全部接受，若是之後遇到一樣狀況，台北市政府應該要有審核標準，並不是所有廠商都可以跟輝達一樣。

王瑞雲強調，由於輝達期望可以提早簽約進駐，只要金額合理就概括承受。市府也說，新壽日前的動工典禮費用，市府就沒有買單，而Logo費用經由內部討論，因為是工地圍籬一部份，所以算入解約金。

鍾佩玲與許淑華則問，昨日解約金已經進入備查，何時會正式與新壽解約。王瑞雲三度強調，「會盡快」，保守表示，預計在11月底前完成，需要新壽召開董事會確認。她補充，有機會下週可以簽約。

