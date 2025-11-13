蔡英文訪德掀旋風 波蘭青年開心合照：有追IG

旅德台灣舞蹈家感動地說，謝謝蔡總統為台灣做這麼多。（蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文正在訪問歐洲，日前在德國老城區參訪時，有波蘭青年因為有追蹤蔡英文IG，一眼就認出「President Tsai」，開心要求合照，小英也不忘要幕僚留下電子信箱，寄照片給對方；另有台灣留學生特地前來，感謝小英為台灣做這麼多，給我們勇氣跟底氣走向全世界。

德國德勒斯登市長Dirk Hilbert日前親自為蔡英文導覽走訪老城區，欣賞王侯列隊圖、森柏歌劇院、茨溫格城宮歷代大師畫廊等，意外碰到來自波蘭的年輕人大喊「President Tsai!」對方興奮地說，他知道這是台灣總統、還有追蹤小英IG，蔡英文在合照後，也貼心地提醒幕僚留下電子信箱，要將照片寄給對方。

不只歐洲人看到蔡英文很興奮，參訪森柏歌劇院時，劇院也特別邀請旅德台灣舞蹈家前來，對方感動地說，謝謝總統為台灣做這麼多，給我們勇氣和底氣出國，他會繼續努力；小英也勉勵他好好學習，未來回台灣演出，「我們買票去看」，希望在全世界都能看到驕傲的台灣人。

有波蘭青年因為有追蹤蔡英文IG，一眼就認出「President Tsai」，開心要求合照。（擷取自蔡英文IG）

