為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國懸賞八炯、閩南狼犯罪線索 陸委會：配合提供者依法查辦

    2025/11/13 15:11 記者鍾麗華／台北報導
    中國揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋後，福建省泉州公安今日再發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（擷取自網路）

    中國揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋後，福建省泉州公安今日再發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（擷取自網路）

    繼民進黨立委沈伯洋被中國「立案偵查」、發布全球通緝後，福建省泉州市公安局今天發布懸賞通告，徵集對台灣網紅「八炯」與「閩南狼」違法犯罪線索。對此，陸委會法政處副處長董玉芸在行政院會後記者會表示，國人若配合中國的懸賞提供相關線索，有可能觸犯相關法律，主管機關都會依法處理查辦。

    行政院發言人李慧芝說，對於沈伯洋個案，涉及中國跨國鎮壓的野蠻行徑，這是意圖侵害我國國會成員的人身自由與安全，需要立法院的支持與保護，以及立法院朝野黨團共同維護國會尊嚴。

    李慧芝強調，這種跨國鎮壓的野蠻行徑，是所有民主國家都不能夠容忍的，這也侵害威脅到台灣人的人權自由跟安全，政府有能力也有決心保障每一位國人的安全。我們正在跟國際社會交流合作，共同防範、杜絕這類挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到跨境鎮壓或長臂管轄的威脅。

    董玉芸也表示，有關中國透過全球通緝威脅國人，不管是立委或是任何一位國人，這個方法不會成功。中國雖和超過60個國家簽訂引渡條約，但是引渡條約多半有政治犯排除條款，另基於聯合國雙重犯罪的原則，必須要雙邊國家都認為其行為是犯罪才構成引渡條件。所以，只要是民主法治國家，都不會隨中國起舞，政府也會和民主國家一起合作抵制。

    至於中國徵集違法犯罪線索，民眾提供是否會觸法？董玉芸指出，國人若配合懸賞提供相關線索，確實有可能觸犯相關法律，可能會有法律責任，主管機關都會依法處理查辦，法律責任方面則要看個案事實再做論斷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播