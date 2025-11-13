中國懸賞八炯、閩南狼犯罪線索 陸委會：配合提供者依法查辦

中國揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋後，福建省泉州公安今日再發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（擷取自網路）

繼民進黨立委沈伯洋被中國「立案偵查」、發布全球通緝後，福建省泉州市公安局今天發布懸賞通告，徵集對台灣網紅「八炯」與「閩南狼」違法犯罪線索。對此，陸委會法政處副處長董玉芸在行政院會後記者會表示，國人若配合中國的懸賞提供相關線索，有可能觸犯相關法律，主管機關都會依法處理查辦。

行政院發言人李慧芝說，對於沈伯洋個案，涉及中國跨國鎮壓的野蠻行徑，這是意圖侵害我國國會成員的人身自由與安全，需要立法院的支持與保護，以及立法院朝野黨團共同維護國會尊嚴。

請繼續往下閱讀...

李慧芝強調，這種跨國鎮壓的野蠻行徑，是所有民主國家都不能夠容忍的，這也侵害威脅到台灣人的人權自由跟安全，政府有能力也有決心保障每一位國人的安全。我們正在跟國際社會交流合作，共同防範、杜絕這類挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到跨境鎮壓或長臂管轄的威脅。

董玉芸也表示，有關中國透過全球通緝威脅國人，不管是立委或是任何一位國人，這個方法不會成功。中國雖和超過60個國家簽訂引渡條約，但是引渡條約多半有政治犯排除條款，另基於聯合國雙重犯罪的原則，必須要雙邊國家都認為其行為是犯罪才構成引渡條件。所以，只要是民主法治國家，都不會隨中國起舞，政府也會和民主國家一起合作抵制。

至於中國徵集違法犯罪線索，民眾提供是否會觸法？董玉芸指出，國人若配合懸賞提供相關線索，確實有可能觸犯相關法律，可能會有法律責任，主管機關都會依法處理查辦，法律責任方面則要看個案事實再做論斷。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法