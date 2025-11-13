為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    議員問是否全面禁廚餘養豬 盧秀燕回要考慮中央狀況被罵翻

    2025/11/13 15:47 記者蘇孟娟／台中報導
    中市環保局稽查養豬場廚餘養豬情況。（市府提供）

    台中爆發非洲豬瘟破口，廚餘養豬政策是否改變引關注，台中市議員陳俞融今在議會質詢台中市是否全面禁止廚餘養豬，台中市長盧秀燕回稱，這是未來趨勢，但要考慮中央狀況、「中央不會做、我們會做」；陳俞融痛斥，雲林縣早就全面禁養，到現在還什麼事都要問中央，台中市是非洲豬瘟唯一破口，出包還要扯中央，「要不要學會承擔責任」。

    台中市10月22日爆非洲豬瘟疫情，中央進駐台中滅火，順利控制僅單一案例豬場發生疫情，因中央疫調懷疑與廚餘餵豬相關，今議會總質詢，陳俞融問盧秀燕台中市會不會全面禁止廚餘養豬，盧秀燕回應，「這一定是未來的趨勢」；因盧秀燕市長任期剩約1年，陳俞融再問她任內會不會做，盧秀燕回「應該會做」，現在已跟豬農及相關行業進行討論。

    陳俞融說，雲林早在2018年即全面禁廚餘養豬，熟廚餘還創造循環經濟，台中都爆發全國僅見的非洲豬瘟，盧秀燕迄今還在說「應該會做」，陳俞融問她具體推動時間，盧秀燕稱，要考慮中央政策、中央狀況。

    陳俞融痛斥她老是扯中央，指她不是中央連絡官，是直轄市長，民眾選她當市長不是什麼都要問中央，「要不要學會承擔責任」；盧秀燕在陳俞融多方詢問下，回應「相信中央不會做、我們會做」。

    陳俞融聽不下去再斥責盧秀燕，台中市出現全國唯一非洲豬瘟破口，台中就應要推動全面禁止廚餘養豬，「不是中央不做、妳做」，台中市出的包，不要扯中央；痛斥她是「無心、無能、無為」三無市長，連魄力改革廚餘禁豬政策都說不出口，要她別把爛擔子丟給一下任倒楣市長。

