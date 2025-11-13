為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    外交部籌組台商投資考察團 11/10-11/12赴訪史瓦帝尼

    2025/11/13 15:09 記者黃靖媗／台北報導
    我國駐史瓦帝尼代表梁洪昇大使（前左五）於大使館歡迎非南地區台商考察團。（外交部提供）

    我國駐史瓦帝尼代表梁洪昇大使（前左五）於大使館歡迎非南地區台商考察團。（外交部提供）

    為協助推廣我國非洲邦交國史瓦帝尼投資環境。外交部本月10日至12日籌組非南地區台商投資考察團赴史瓦帝尼考察，延續外交部長林佳龍於今年4月下旬，以總統特使身分率我國產業界人士訪問史瓦帝尼王國，以及同年7月下旬產業團二訪史國後，再次展現「公私協力」推動政府經貿外交的「榮邦計畫」的動能，也回應旅居南部非洲台商對投資史國的高度興趣。

    外交部指出，自今年4月以來，外交部已3度籌組產業團赴史國，獲得國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）、總理戴羅素（Russell Dlamini）及史國各界高度讚賞與關注，史國主流電視及平面媒體也對本次非南地區台商訪問行程及成果有大篇幅報導。

    外交部說明，此次投資考察團成員涵蓋建築、成衣紡織、汽車零組件、化妝品、包裝等多元領域，訪史期間除拜會總理戴羅素外，史國商工暨貿易部長庫馬羅 （Manqoba Khumalo）、政務次長Melusi Masuku、參議院副議長Ndumiso Mdluli等政要也出席經貿投資座談會與我商進行充分交流，展現史國政府對台商赴訪的高度重視及歡迎；訪團訪史期間參訪史國投資單一服務窗口辦公室（BOSS）、「台灣產業創新園區」（TIIP）預定地、台商工廠，以及參加我國「台灣產業創新園區」簡報會，深入了解史國投資環境與潛力。

    外交部指出，台史建交57年以來，兩國合作關係持續緊密，且隨著時間推移愈加深化，外交部將續依循「總合外交」政策，積極推動「榮邦計畫」，與史瓦帝尼共同拓展各領域合作，進一步加強兩國友誼，提升兩國人民福祉，並共同推動經濟的永續發展與穩定繁榮。

    我國駐史瓦帝尼代表梁洪昇大使（前左七）陪同非南地區台商考察團拜會總理戴羅素（前左八）。（外交部提供）

    我國駐史瓦帝尼代表梁洪昇大使（前左七）陪同非南地區台商考察團拜會總理戴羅素（前左八）。（外交部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播