市議會赴北流市政考察 自籌款連兩年破5成

北市議會教育委員會今至北流考察。圖為議員參觀常設展。（記者甘孟霖攝）

台北流行音樂中心啟用已5年，台北市議會教育委員會今（13日）至北流進行市政考察，針對外界關注北流自籌款方面，2024年及2025年突破5成，此外明年常設展將加入原民語、客語等多元語言領域。

北流執行長梁序倫報告，北流是以推動台灣流行音樂為目標的行政法人，提升自籌、帶動區域發展也是任務之一，歷年自籌率從2020年10%、2021年25%、2022年44%、2023年46%，去年首度突破5成達54%，今年則為50%。

他也說，人才培育計畫Open Lab打造年輕世代的音樂發表平台，提供器材、培訓等資源，挖掘在校園內的新秀，扶植優秀學子進入音樂產業，去年透過計畫成團的「紙鳶樂團」，同年11月發行首張專輯。新的計畫於今年4月1日開始徵件，共44組報名。

北流董事長黃韻玲說，之後還會有「演唱會學院」，目標希望補足舞台燈光、導演、視訊、音訊、工程等演唱會相關工作培育；此外，高中、大學端有許多流行音樂相關社團、科系，但資源相對不足，北流4樓錄音室也提供相關科系學生來觀摩，相互回饋。

參加考察的議員秦慧珠表示，北流財務要有所規劃，近兩年自籌款有突破50%，但為何今年相較去年倒退？此外，北流常設展為期五年，今年剛好是第五年，未來展期是否延續或者補充更多展品？

議員曾獻瑩提問，北流扶植新興音樂人，是否有簽約以及回饋機制？如科技業就有育才簽約，規定幾年內不得離職等。

梁序倫也說，今年預算未將文化部黑潮計畫放入，他說明，黑潮計畫是為期三年、每年4千萬元的計畫，北流自籌款未來將逐步增加；常設展方面，在明年將會重新規劃，預計會納入客語、原住民族語等多元性音樂展品。

他也提及，北流肩負推動流行音樂任務，產業培訓或育才都是公共無償，北流表演廳所做的是針對正處攀升期的音樂人。

北市議會教育委員會今至北流考察。（記者甘孟霖攝）

北市議會教育委員會今至北流考察。圖為北流錄音室。（記者甘孟霖攝）

