為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新竹市府再開記者會說明 曾資程籲別再拿棒球場當政治舞台

    2025/11/13 15:29 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府今天再開棒球場記者會澄清說明，但綠營議員曾資程籲高虹安別再拿棒球場當政治舞台。（照片取自臉書）

    新竹市府今天再開棒球場記者會澄清說明，但綠營議員曾資程籲高虹安別再拿棒球場當政治舞台。（照片取自臉書）

    新竹市府今天由代理市長邱臣遠及秘書長張治祥和藍白議員再度召開棒球場說明記者會，聲稱要澄清外界錯假訊息，市議員曾資程則籲高虹安市府別再拿棒球場當政治舞台，市府記者會只是重複老調，仍是過去1年以來反覆播放的政治宣傳版本，強調依法行政、統包商不作為等說法，卻對法院判決的實質內容、市府自身的行政疏失、以及改善進度的真實落差，避而不談。

    再者，市府所稱的MLB場務公司報告是不具法律效力，這個法院早已認定，但市府一再以「美國職棒大聯盟指定場務單位 BrightView 的檢測報告」作為核心論據，企圖掩飾行政錯誤。卻被司法機關打臉，該報告並不具法律效力，無法作為契約認定依據，甚至不能取代法定鑑定程序。市府仍以此報告對外宣傳，這樣的操作，已非專業問題，而是刻意誤導社會。

    他說，根據法院最新判決，下包廠商揚名實業對巨佳營造提告，請求支付737餘萬元工程尾款獲勝訴。巨佳營造原主張，市府要求其負擔4100萬元移除覆土費用，並以此要求下包廠商「買單」抵銷尾款。法院最終認定巨佳抗辯無理由，全數駁回。這項判決實質上也印證，市府當初的覆土移除費用要求，存在重大爭議與法律疑慮。未來若巨佳營造以此判決為依據，對市府提出反制訴訟或主張不當求償，市府恐難自圓其說。

    他說，新竹棒球場已被政治操作邁入第4年，球場何時能重啟？市民與球迷已對市府卸責甩鍋失去耐心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播