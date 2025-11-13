出席「中道高峰會」 鄭麗文籲兩岸共好雙贏、中美對話取代對抗

國民黨主席鄭麗文今日應邀出席第4屆「中道高峰會」致詞。（截圖自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文今日應邀出席第4屆「中道高峰會」致詞時指出，當初參選黨主席的競選主軸就是要「拚和平，拚經濟」，並一直深信政治不該是你死我活、魚死網破的零和遊戲，而是共好與雙贏，她希望兩岸能共好雙贏、免除戰禍，而且不只是兩岸應該避免零和遊戲，世界的2大強權中國大陸與美國，希望也能夠以對話取代對抗、和諧共贏，相信全世界都能鬆一口氣。

此外，鄭麗文表示，未來台灣學生的教材，不只是要把去中國化的課綱調整回來，更重要的是讓孩子適應AI時代的快速改變、調整並思考學習的管道與方式，所以台灣需做的事情很多，大家不該困在無謂的政治漩渦當中。

鄭麗文還說，國民黨身為曾經在台灣長期執政，現在是國會第一大的在野黨，希望台灣的朝野能夠停止惡鬥，不要總是你死我活，更希望執政黨能以大局為重，以2300萬人共同的福祉為念，朝野可以良性競爭，但不該讓無止盡的惡鬥內耗斷送台灣的前途。

談到本屆高峰會的主題AI，鄭麗文表示，人類與機器最大的不同，就是我們有道德倫理，如何能讓AI學習人類的道德倫理價值，一直是重大的課題，科技的發展不可能倒退，可以帶來絕對的惡，也可以帶來絕對的善。

鄭麗文說，科技是無罪的，端看人類用什麼態度去運用，之前她競選黨主席期間，AI就搶盡了風頭，但她要特別向大家報告，在網路平台上看到與她有關的訊息，有很多都是假的，包括關於她的家人、配偶、身世等各種故事，很多都是虛構的，有些甚至連與她相當親密的朋友都信以為真，但身為當事人，自己也只能一笑置之。

出席同場活動的還有前副總統蕭萬長、前立法院長王金平，鄭麗文說，蕭萬長代表的是國民黨長期在台灣引以為傲的良善治理技術官僚，替台灣創造了平等、均富的經濟奇蹟，王金平則代表在國會裡中道、和諧、民主的價值，這2位政壇前輩一生對國家的付出、奉獻，以及他們所代表背後的核心精神，剛好與大會名稱「中道」相互呼應，是大家要積極學習的對象。

