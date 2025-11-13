中國懸賞百萬！網喊缺錢「想當賞金獵人」 八炯一句話反殺

反共網紅八炯。（資料照）

中國繼通緝民進黨立委沈伯洋後，今（13）日發布懸賞公告，點名台灣網紅「八炯」與「閩南狼」涉嫌「煽動分裂國家」，開出最高人民幣25萬元（約新台幣109萬元）獎金徵求線索。公告一出引發熱議，甚至有藍營支持者聲稱「好缺錢」，似乎想當賞金獵人，沒想到隨即被八炯本人一句回覆逗笑全網。

中國福建省泉州市公安局13日在懸賞通告中表示，本名溫子渝的「八炯」與本名陳柏源的「閩南狼」長期發表「抗中保台」、「倚美謀獨」等「煽動分裂國家」言論，並批評中國「惠台利民政策」，宣稱兩人「欺凌、迫害在台中國籍配偶」，是民進黨「網軍側翼」和美國等西方國家「反華勢力急先鋒」、「馬前卒」，要求民眾檢舉並提供線索，獎金介於5萬至25萬元人民幣（約新台幣21萬至109萬元）。

有網友在「Threads」轉發新聞表示「怎麼辦，我好缺錢」，暗示想協助中共以賺賞金。對此，「八炯」溫子渝直接回嗆「那你怎麼還不來我家找我？」引發網友熱烈回應：「原po可能死透了，連回都不敢回」、「他不敢啦！」、「原po怎麼安靜了」、「鬼門還沒開沒辦法來人間」、「快被八炯笑死回的真有梗」。

面對網友聲稱缺錢想協助中國提供「犯罪線索」，八炯直接回嗆「那你怎麼還不來我家找我？」（擷取自Threads）

