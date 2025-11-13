為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國懸賞百萬！網喊缺錢「想當賞金獵人」 八炯一句話反殺

    2025/11/13 15:23 即時新聞／綜合報導
    反共網紅八炯。（資料照）

    反共網紅八炯。（資料照）

    中國繼通緝民進黨立委沈伯洋後，今（13）日發布懸賞公告，點名台灣網紅「八炯」與「閩南狼」涉嫌「煽動分裂國家」，開出最高人民幣25萬元（約新台幣109萬元）獎金徵求線索。公告一出引發熱議，甚至有藍營支持者聲稱「好缺錢」，似乎想當賞金獵人，沒想到隨即被八炯本人一句回覆逗笑全網。

    中國福建省泉州市公安局13日在懸賞通告中表示，本名溫子渝的「八炯」與本名陳柏源的「閩南狼」長期發表「抗中保台」、「倚美謀獨」等「煽動分裂國家」言論，並批評中國「惠台利民政策」，宣稱兩人「欺凌、迫害在台中國籍配偶」，是民進黨「網軍側翼」和美國等西方國家「反華勢力急先鋒」、「馬前卒」，要求民眾檢舉並提供線索，獎金介於5萬至25萬元人民幣（約新台幣21萬至109萬元）。

    有網友在「Threads」轉發新聞表示「怎麼辦，我好缺錢」，暗示想協助中共以賺賞金。對此，「八炯」溫子渝直接回嗆「那你怎麼還不來我家找我？」引發網友熱烈回應：「原po可能死透了，連回都不敢回」、「他不敢啦！」、「原po怎麼安靜了」、「鬼門還沒開沒辦法來人間」、「快被八炯笑死回的真有梗」。

    面對網友聲稱缺錢想協助中國提供「犯罪線索」，八炯直接回嗆「那你怎麼還不來我家找我？」（擷取自Threads）

    面對網友聲稱缺錢想協助中國提供「犯罪線索」，八炯直接回嗆「那你怎麼還不來我家找我？」（擷取自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播