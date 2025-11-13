啟動菜市場女力行動 陳亭妃：將走遍台南37區市場

立委陳亭妃啟動「菜市場女力行動」，要走遍台南37區傳統市場爭取支持。（陳亭妃提供）

民進黨立委陳亭妃昨日完成2026民進黨台南市長初選登記，今天展開第一場初選行動「婆婆、媽媽、姐姐、妹妹站出來」，正式啟動「菜市場女力行動」。陳亭妃表示，將親自陸續走入台南37個行政區的傳統市場，與攤商、媽媽、市民逐一握手寒暄，傾聽心聲、凝聚力量，呼籲姐姐妹妹站出來，讓女力來改變台南，一起寫歷史。

陳亭妃表示，雖然目前仍在立法院開會期間，但她把握每一個空檔，第一時間走進市場與市民面對面，完成初選登記，也代表初選已經開始了，她要親自告訴大家民進黨初選遊戲規則是市內電話全民調，將在1月12、13、14日晚上6點到10點進行，拜託大家在家裡等電話，唯一支持陳亭妃。

陳亭妃指出，「掃市場、聽民意」才是最真實的基層溝通方式，「我們要靠走進人民生活來找回感動，而不是用動員的方式要求民眾來聽候選人說話。」 多年來，不論颱風天守在第一線，或協助攤商改善攤位、管線、環境，她始終相信政治的力量來自生活。

陳亭妃今天首站從安南區果菜市場出發，下午則是北區和緯黃昏市場。她強調，她的參選只有一個目標就是堅定守護台南這塊土地，延續她與市民共同打拚的故事。相信台南的未來會更有溫度、更有行動力，也更有女性的韌性與勇敢。「這不是一場選舉，而是我們和台南一起前進的動力。」

陳亭妃表示，她將陸續走入台南37個行政區的傳統市場，傾聽市民心聲。（陳亭妃提供）

