    首頁 > 政治

    畫面曝光！沈伯洋德國作證 王定宇：中國和中共在台協作者的臉被打的啪啪響

    2025/11/13 15:31 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋。（圖擷取自德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會）

    沈伯洋。（圖擷取自德國國會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會）

    民進黨立委沈伯洋被中國指控涉犯分裂國家罪，揚言展開「全球抓捕」，不過沈仍赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，強調絕不退縮。對此，民進黨立委王定宇直言，「沈伯洋在國際自由民主國家暢行無阻，中國和中共在台協作者的臉，被打的啪啪響！」

    王定宇今日於社群平台發文，並附上1段沈伯洋12日現身德國「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會畫面。

    影像可見，沈伯洋與會中表示，「非常感謝各位，我今天能夠在這裡是一種特別的榮幸，就在最近中國政府公開宣布，將我列入通緝名單，僅僅因為我從事與『假訊息』相關的學術研究，以及我在台灣推動公共教育的努力，他們還在幾天前警告我，說如果我出國，可能會被『全球通緝』，然而，我現在就坐在德國，為我的研究發聲，為我的國家發聲，為言論自由發聲，並捍衛我們共同珍惜的民主價值，謝謝」。

    王定宇指出，沈伯洋昨現身德國「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，其實前陣子他還跟沈伯洋委員一同赴美參加台美國防會議，沈伯洋上週還前往韓國參與國際會議，接著話鋒一轉地說，「沈伯洋在國際自由民主國家暢行無阻，中國和中共在台協作者的臉，被打的啪啪響！」

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「我們都是沈伯洋加油！」、「韌性台灣不怕邪惡中國威脅，我們都是沈伯洋」、「愛台灣，加油」、「老共與內賊都不爽，這表示又做對了！」。

    在 Threads 查看

    沈伯洋。（圖擷取自沈伯洋臉書）

    沈伯洋。（圖擷取自沈伯洋臉書）

