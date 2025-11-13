遭中共發布懸賞通緝 八炯酸：原來我也變沈伯洋了

中國揚言全球追捕民進黨立委沈伯洋後，中國公安今日再發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。（圖擷取自網路）

中國揚言全球追捕民進黨立委沈伯洋後，中國公安今日再發懸賞公告，點名要蒐集台灣網紅八炯、閩南狼的「犯罪線索」，並開出最高人民幣25萬元的懸賞。對此，「八炯」溫子渝今日下午發文指出，「原來我也變沈伯洋了，還被掌握到多次去美國勾結參眾議員」。

中國福建省泉州市公安局13日在官網發出懸賞通告，稱根據調查掌握，本名溫子渝的「八炯」與本名陳柏源的「閩南狼」長期發布傳播「抗中保台」、「倚美謀獨」等「煽動分裂國家」言論，大肆攻擊、抹黑中國「惠台利民政策」，「欺凌、迫害在台中國籍配偶」，充當民進黨當局「網軍側翼」和美國等西方國家「反華勢力急先鋒」、「馬前卒」，造成惡劣影響。

泉州公安聲稱，「希望廣大台胞認清台獨的極端危險性、危害性，以實際行動與台獨分裂勢力劃清界限，積極提供相關違法犯罪線索，對於協助公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的有功人員，視情給予5萬至25萬元人民幣（約新台幣21萬至109萬元）獎勵」。

中國國台辦發言人陳斌華今日更宣稱，中國公安機關發佈公告懸賞，是依法懲治分裂國家、煽動分裂國家犯罪的具體行動，是回應兩岸民眾懲「獨」呼聲的正義之舉，正當必要。

陳斌華指出，「台獨」打手幫凶為非作歹、為虎作倀，兩岸民眾對此深惡痛絕。對這些宵小之輩，必須依法嚴懲、終身追責。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅定守護中華民族共同家園，攜手共創國家統一、民族復興的美好未來。

「八炯」溫子渝在Thread發文大酸說，「一睡醒收到一堆人的訊息！原來我也變沈伯洋了，還被掌握到多次去美國勾結參眾議員」。

