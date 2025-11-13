蔣萬安不認違法短編450億統籌款 賴中強：蔣家都這樣幹的嗎？

經民連智庫召集人賴中強。（資料照）

經濟民主連合昨揭露，藍白去年通過的「財劃法」修正案，讓台北市政府新增450億元統籌分配稅款，台北市長蔣萬安卻違法不編；北市府主計處則以「完全不實、請停止造謠」駁斥。對此，經民連智庫召集人賴中強今再提七大質問，打臉蔣市府的說詞，痛斥「你們蔣家都是這樣幹的嗎？」

台北市主計處昨發新聞稿反駁稱，北市總預算案依慣例係準用「預算法」規定，於每年8月底前送請市議會審議，115年度北市總預算案業於114年8月26日送市議會。另，新版財劃法修法影響之統籌分配稅款及補助款，中央分別於114年8月29日及9月中旬陸續通知各地方政府，因此115年度北市總預算案未能納入，市府早已向議會完整說明將以追加預算程序編入中央在8月29日後陸續公布的相關補助。

賴中強今對蔣市府提出七大質問，第一、預算法第一條明定該法是在規範「中央政府預算之籌劃、編造、審議、成立及執行」，蔣萬安什麼時候變成「蔣中央」，竟然可以適用「中央政府」預算規定；二、 蔣萬安說準用預算法第四十六條，請問台北市算是中央政府的附屬單位嗎？台北市預算有經行政院決定嗎？蔣萬安八月底提出，是要送立法院審議嗎？

針對北市府稱，新版財劃法修法統籌分配稅款及補助款，中央分別於114年8月29日及9月中旬陸續通知各地方政府，因此115年度北市總預算案未能納入。賴中強痛批，幫幫忙，蔣少爺，市議會本會期是10月8日開議，10月29日第一次預算編列報告，就算你自作聰明，比法定期間提前一個月送預算案，蔣少爺足足有兩個月時間可以重送或補正預算案，但為何不做，桃園市，台中市都是在議會預算審查前，補正預算案，「為何就是你蔣少爺最任性，違法短編！」

賴中強續問，全國其他五個直轄市，都將財政部通知新增統籌分配稅款編進2026年度預算案歲入，並交代歲出用途，獨獨只有蔣少爺的台北市預算書寫「2025年統籌款697.8億元，2026年統籌款699.7億元」，幾乎沒有增加，蔣少爺是在欺騙台北市民嗎？那中央要給台北市的1149.2億元跑到哪裡去了？增加的450億元不見了嗎？

「蔣萬安說短編的450億元預算，將來會以追加預算處理。」賴中強質疑，明年是選舉年，蔣萬安故意把這筆錢拖到明年選舉前再追加預算，是要逃避市民的監督嗎，難道是要等到選舉前綁樁用嗎？如果明年，超大量小型工程款，把台北市馬路挖得坑坑洞洞的，是不是該怪蔣萬安。

此外，對於蔣萬安稱「市府早已向議會完整說明將以追加預算程序編入中央在8月29日後陸續公布的相關補助」，賴中強批評，如果，台北市政府不將新增450億元統籌分配稅款編進預算，這將創造民主國家的憲政笑話，「中華民國政府向人民收了稅，卻沒有任何一個政府機關負責地把這筆錢編進政府預算書？蔣少爺，你是要回到你蔣爺爺的爸爸，那個軍閥就是王法的時代嗎？」

賴中強提及，第七、據財政部的作業規定，「統籌分配稅款」係按年度金額按月平均撥付。財政部明明要給台北市1149.2億元的統籌分配稅款，台北市政府預算書卻只編列699.7億元統籌分配稅款，「你說奉公守法的財政部公務員怎麼撥？你們蔣家都是這樣幹的嗎？」

