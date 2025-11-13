假帳號嗆沈伯洋「敢出國跟你姓」被打臉 杜承哲：德國才不鳥中共

民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（圖由沈伯洋辦公室提供）

民進黨立委沈伯洋被中國以「分裂國家罪」通緝，甚至揚言展開「全球抓捕」，隨後網路上便出現沈「怕被中國逮捕而不敢出國」等嘲諷貼文。然而，沈伯洋並未退縮，反而現身德國聯邦議院出席以「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」為題的聽證會，強調台灣人不會被恐嚇噤聲。

近日網路上出現不少諷刺貼文，嘲諷沈伯洋不敢出國、怕被中國逮捕等貼文，甚至有人嗆聲「沈伯洋，你現在要是敢出國我跟你姓」、「要是被中國公安抓到，不敢想象中共到底有多狠，哈哈」。但昨晚沈伯洋發文表示，他受邀赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，他不僅順利抵達，還將以台灣立委的身分作證，強調中國意圖以恐嚇壓制台灣的聲音，「做為勇敢的台灣人，絕不會因此退縮」

澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲今（13）日在臉書發文指出，一堆假帳號看到「沈伯洋被中國通緝」，還在自嗨說「看你敢不敢出國」、「出國看看啊」，如今沈伯洋真的出國且受邀作證、發表演講，講的正是資訊與認知作戰議題，並提到歐洲人比很多台灣人更清楚中國與俄羅斯的錯假訊息。

杜承哲嘲諷，事後這些帳號不是消失，就是嘴硬在凹東凹西，「破功了就破功了啊，德國人完全不鳥蛋你世界第二強國啊，丟臉到近平他家了啊，在凹什麼芋頭蕃薯？」

疑似假帳號嗆聲沈伯洋「你現在要是敢出國，我跟你姓」反被打臉。（擷取自Threads）

