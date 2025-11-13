揭北市違法短編450億統籌款！律師賴中強「七問蔣萬安」

經民連智庫召集人賴中強（圖右）。（資料照）

立法院前天針對國民黨立委提出的「財政收支劃分法修正草案」三版本舉行朝野黨團協商，最快可交付12月2日院會二、三讀表決。經濟民主連合（簡稱經民連）昨開記者會揭露，藍白去年通過的「財劃法」修正案，讓台北市政府新增450億元統籌分配稅款，台北市長蔣萬安卻違法不編該筆預算，證明國民黨所提修法版本毫無修正必要。經民連智庫召集人賴中強今日提出七項質問，請蔣萬安市府回答。

賴中強今日在臉書發文提出七問。一、預算法第一條明定該法是在規範「中央政府預算之籌劃、編造、審議、成立及執行」，你台北市長蔣萬安什麼時候變成「蔣中央」，台北市什麼時候變成中央政府，竟然可以適用「中央政府」預算規定？

二、 蔣萬安說準用預算法第四十六條，但請問：台北市算是中央政府的附屬單位嗎？台北市預算有經行政院決定嗎？蔣萬安八月底提出，是要送立法院審議嗎（立法院九月開議）？除中國國民黨威權統治時期另當別論，1994年《直轄市自治法》第十八條就已明訂「市總預算案，市政府應於會計年度開始三個月（九月底）前送達市議會，市議會應於會計年度開始一個月前審議完成。」

該法廢除後，現行《地方制度法》第四十條也規定「直轄市總預算案，直轄市政府應於會計年度開始三個月前送達直轄市議會」，既然直轄市長民選後，《直轄市自治法》與《地方制度法》均有明確法律明文規定市政府提出預算案的時間是「會計年度開始三個月（九月底）前」，就不應再因循苟且，適用舊慣例於八月底提出。難道，現在還是舊黨國時期，或者是，你蔣萬安還在懷念舊黨國時期？要將台北市當成中央政府的「附屬單位」？

三、 蔣萬安說「新版財劃法修法影響之統籌分配稅款及補助款，中央分別於114年8月29日及9月中旬陸續通知各地方政府，因此115年度北市總預算案未能納入。」幫幫忙，蔣少爺！市議會本會期是10月8日開議，10月29日第一次預算編列報告，就算你自作聰明，比法定期間提前一個月送預算案，從財政部8月29日通知普通統籌分配稅款分配數額，到10月29日市政府第一次做預算報告，你蔣少爺足足有兩個月時間可以重送或補正預算案，但為何不做？桃園市，台中市都是在議會預算審查前，補正預算案，為何就是你蔣少爺最任性，違法短編！

四、 請問，為何全國六直轄市，其他新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市都將財政部通知新增統籌分配稅款編進2026年度預算案歲入，並交代歲出用途？以上五都預算書統籌分配稅款明年都較今年增加數百億，獨獨只有你蔣少爺的台北市預算書寫「2025年統籌款697.8億元，2026年統籌款699.7億元」，幾乎沒有增加，蔣少爺是在欺騙台北市民嗎？那中央要給台北市的1149.2億元跑到哪裡去了？增加的450億元不見了嗎？為何六都，就是只有你蔣少爺做不到將新增統籌款編入預算案？

五、 蔣萬安說短編的450億元預算，將來會以追加預算處理。經民連造訪台北市政府官網之歷年追加預算資料。官網有紀錄的近十六年來台北市政府追加預算案，全部都是在三月底以後提出，甚至有約半數是在下半年提出，沒有任何在總預算審查期間即可提出追加預算的實例。明年是選舉年，蔣萬安故意把這筆錢拖到明年選舉前再追加預算，是要逃避市民的監督嗎？難道是要等到選舉前綁樁用嗎？如果明年，超大量小型工程款，把台北市馬路挖得坑坑洞洞的，是不是該怪蔣萬安。

六、 蔣萬安說「市府早已向議會完整說明將以追加預算程序編入中央在8月29日後陸續公布的相關『補助』」，是不懂「統籌分配稅款」的法律性質並非「補助款」嗎？尤其「統籌分配稅款」，根據《財劃法》第十六之一條第一項規定，是要由受分配的地方政府編進歲入預算並交代歲出預算用途，中央不會將此稅款編入預算。如果，台北市政府不將新增450億元統籌分配稅款編進預算，這將創造民主國家的憲政笑話：中華民國政府向人民收了稅，卻沒有任何一個政府機關負責地把這筆錢編進政府預算書？

七、 根據財政部的作業規定，「統籌分配稅款」係按年度金額按月平均撥付。財政部明明要給台北市1149.2億元的統籌分配稅款，你蔣少爺的台北市政府預算書卻只編列699.7億元統籌分配稅款。所以，你蔣少爺的意思是，明年一月開始，財政部每個月只要撥給台北市政府58.3億元（699.7 / 12），而不是95.8億元（1149.2 / 12）？全中華民國政府沒有任何機關編列預算的450億元台北市新增統籌分配稅款，你說奉公守法的財政部公務員怎麼撥？你們蔣家都是這樣幹的嗎？

