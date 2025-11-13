三級獨立機關首長須經立院同意？ 學者批：KMT擺明要癱瘓黨產會

不當黨產處理委員會。（資料照）

中國國民黨立委翁曉玲近日提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，要求三級獨立機關的正、副首長，須經立法院同意後任命。學者痛批，此修法擺明是要實質癱瘓黨產會，這些顯然利益衝突的提案，難道沒有圖利社團法人國民黨之嫌？

黨產會2016年成立至今，追討國民黨及其附隨組織不當取得財產，目前全案確定可收歸國有累計逾173億餘元。其中，國民黨黨營事業中投、欣裕台兩間公司156億元股權，確定移轉國有；透過行政契約和解的中影公司、元利建設部分，國家共取得17.6億餘元；救國團、婦聯會、中廣案仍在訴訟中。

請繼續往下閱讀...

對此，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪表示，台灣歷經黨國威權時代，那個黨就是中國國民黨。只有國民黨與其附隨組織才有不當黨產問題。如今，有國民黨立委受到遊說或自發性，要修法排除救國團、抑或假借導入國會人事同意權，而企圖實質癱瘓黨產會，這些顯然利益衝突的提案難道沒有圖利社團法人國民黨之嫌？不知檢察官有何見解，令人頗為好奇。

羅承宗指出，其次，有關黨營事業、婦聯會與救國團等3大重要的黨產案件，黨產會都早已處分而進入行政法院審理狀態。縱令立法院立刻廢掉黨產會，這些訴訟案件依舊會持續進行。

羅承宗進一步說，三級獨立機關的首長任命要經國會同意權，從過去1年來多個機關人事任命遭立院杯葛來看，翁的提案擺明是要癱瘓黨產會。一旦修法通過，行政院、總統府頒布實施，黨產會、核安會、運安會3個獨立機關基本上就是廢了。

羅承宗分析，國民黨為了廢掉黨產會，用國會同意權這招要來癱瘓行政權。大家可以沙盤推演一下，假設國會多數通過修法，未來行政院不管提怎樣的人選，藍白都不會同意，若是國民黨滿意的人選，黨產會也做不了事，這個政治僵局走下去，黨產會形同被廢掉，搞到最後沒人願意接受提名，更可藉此羞辱賴清德總統。

他批評，還有國民黨立委提案修法，要將救國團排除在黨產條例認定之外，這都是圖利社團法人的修法行為，而且是由國民黨立委所發動，檢察官難道睡了嗎？若這個沒有圖利問題，以後只要違法的事，是不是修法就沒事，京華城案要不要乾脆修一修？這不是歷史共業，而是國產跑到政黨口袋的問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法