    首頁 > 政治

    默認司法權？ 訕笑沈伯洋遭紅色通緝 清大學者籲警惕中國認知陷阱

    2025/11/13 15:06 記者洪美秀／新竹報導
    沈伯洋被中國發布通緝台灣內部竟有人訕笑，清大學者黃貞祥籲警惕中國對台灣社會有司法權認知陷阱。（照片取自沈伯洋臉書）

    民進黨立委沈伯洋被中國越權發布全球通緝令，台灣內部竟有人訕笑沈伯洋「活該被通緝」，對此現象，清大學者黃貞祥認為，讓人擔心的不是對岸的威嚇，而是台灣內部竟然有人在無意間替中國的「司法越界」背書。他認為該警惕的，是中國企圖透過「法律戰、輿論戰、心理戰」，讓台灣社會接受荒謬的前提─中國對台灣公民擁有司法權。那些訕笑的人，其實正一步步落入這個認知陷阱。

    黃貞祥認為，沈伯洋的「被通緝」，反成一種保護。沈伯洋長期做認知戰研究，從不需前往中國，也清楚國際社會對他的保護力道。他被貼上這個標籤，反而提升國際關注度—任何對他不利的行動，都會引爆外交風暴。但真正付出代價的，是那些在下面留言「笑他活該」的人。這些人在訕笑的瞬間， 等於默認中國可以用自己制定的《分裂國家罪》審判台灣人；等於點頭承認，中國的警察可跨海定義台灣人是不是罪犯；訕笑者的心態，就是中共最想收割的「心理戰成果」。

    他說，如果有人以為「我又沒搞政治，我安全啦」，那是太天真。反送中運動後的香港，就是殘酷教材。一開始大家以為國安法不會管到普通人，後來只是轉發新聞也被約談，再到今天，連在公共空間放一朵花、一支蠟燭，都會被警察攔查。事實上中國沒有「台灣司法權」，中國只是在測試台灣社會願不願意心甘情願、笑著跪下，接受中國的定罪。那些在訕笑的人，等於替中國把台灣的主權認知往後推了一步。若台灣人不願意有一天在機場被「送中」、不願意讓中國用自己的法律審判台灣人，就更該看懂這場樣板戲的真正目的。

