造謠捐80億歐元換蕭美琴演說！ 他開直播說明「觀眾人數」超慘

今日陳男在直播中解釋，他之所以在桃園機場坐輪椅，是因為他去參加演唱會，離場時被「幹拐子」打到腰，真的超級痛所以才必須坐輪椅。（資料照）

陳姓網友日前發文稱台灣「捐了80億歐元」，才讓副總統蕭美琴7日於歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會中發表演說。昨日他返抵桃園機場，立刻被警方帶走約談。對此，他昨日晚間在Threads預告今日下午一點要在YouTube開直播「一次講清楚」，引發上百則留言回應，不過下午一點，他的直播只有20多人同時在線觀看。

陳男日前在Threads帳號「caffrey802」發文指稱，「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」總統府事後澄清並報警。

警方根據PO文者資料追查釐清陳男身分，昨日到桃園機場直接約談他到案說明。陳男則辯稱，自己只是發文「反串」，強調自己沒有違法。當晚他並在Threads上發文，將於今日開直播說明。

今日陳男在直播中解釋，他之所以在桃園機場坐輪椅，是因為他去參加演唱會，離場時被「幹拐子」打到腰，真的超級痛所以才必須坐輪椅。直播中，陳男還提到，因為這件事情，他收到一大堆惡意訊息攻擊，甚至還有人威脅他家人安全。

他對此也表示，很佩服四叉貓，四叉貓收到的攻擊一定更多，但每當隔天太陽升起來，又可以像沒事一樣，「心理素質真的很強大」。

儘管已經在Threads上預告開直播，下方還有300多則留言，但陳男的直播大部分時間都只有20幾人觀看，有時還跌到剩下10幾人。不過他相當樂觀，表示有20幾人看就不錯了。

儘管已經在Threads上預告開直播，但網友似乎興趣缺缺，陳男的直播大部分時間都只有20幾人觀看。（取自YouTube畫面）

