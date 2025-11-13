一張圖秒懂勞保vs.公保年金！民進黨：國民黨反年改沒道理

民進黨今透過圖卡說明，公保及公教退撫基金獲政府長期挹注、勞退基金則是0撥補，勞退實領金額亦遠低於公教人員。（圖取自民進黨臉書）

在野黨推動停砍公教人員年金修法，立院近日陸續完成初審。民進黨今（13日）表示，公保及公教退撫基金獲政府長期挹注、勞退基金則是0撥補，勞退實領金額亦遠低於公教人員，「國民黨反對年金改革的理由，完全沒道理！」

年改議題延燒，民進黨今天在臉書透過圖卡指出，國民黨和部分團體以「公教人員繳費是勞工六倍、退休給付卻只有兩倍」論點，不斷放話質疑年金制度不公，但這樣的比較並不完整。因為保險金和退休金要分開看，政府提撥公保、公教退撫基金確實比較多。

民進黨說明，政府長期撥補公保、公教退撫基金，勞退基金則是「0撥補」。勞工的退休金屬於個人帳戶制，政府並沒有撥補或挹注資金；相對地，公教人員的退撫基金卻已長期由政府大量撥補。

根據銓敘部資料，107年至113年年金改革所節省的經費，成為給公教退撫基金的挹注款，已累計有新台幣2590億元。另外政府對公保負債採「完全負擔」，從88年至今，已接近完成撥補約5800億元，平均每位被保險人（共58萬人）受益100萬元。

相較之下，政府對個人帳戶制的勞退基金是0撥補，也就是累計挹注0元。至於對勞保負債的撥補，從109年至今則是5170億元，金額低於對公保的撥補，平均每位被保險人（共1048萬人）受益不到5萬元。

此外，民進黨表示，勞退實領金額遠低於公教人員，所謂「勞工所得替代率高達68%」，只是「看起來高」的數字。因為這個計算是以工作滿30年為前提。但事實上，勞保年金是2009年才開辦，勞退制度則是2005年啟動，距今都還不到30年，真正領取滿額年金的勞工幾乎不存在。

民進黨說，更重要的是，勞工投保薪資上限目前不到5萬元，這意味著即便所得替代率看似高，實際可領的金額，仍然遠低於公教人員。

據此，民進黨強調，公教人員的制度因政府長期撥補而相對穩定，勞工的退休保障則仍需時間累積與制度完善，兩者結構完全不同，不能單純以繳費與給付比例來直接比較。

