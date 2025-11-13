王義川質疑新壽解約北市府涉圖利 藍議員酸：這種人選桃園是國門不幸

王義川質疑輝達入駐北士科是國門不幸。（翻攝threads）

台北市政府與新光人壽解約T17、T18在即，議會均關注輝達進駐，喊話市府加速。不過，民進黨立委王義川昨（12日）於社群媒體質疑，這沒有圖利或違反相關法令問題？北市國民黨議員游淑慧今發文批，昨日民進黨議員拍手通過解約金，王義川什麼都沒搞懂，智慧格局都比不上民進黨台北市議員識大體；國民黨議員張斯綱也批，王義川用政治口水圖利選舉話題，這樣的人真要選桃園，真的是國門不幸。

游淑慧臉書發文表示，王義川不敢點名輝達，只敢用代稱，這樣的暗示反而被酸爆，請問為什麼之前經濟部要統籌全台灣土地來提供王口中的「B廠商」選擇？而昨天率先喊出「支持輝達，儘速簽約」的是民進黨籍所有市議員。然後歡欣鼓舞、拍手通過解約和解約金額的是全體台北市議員，不要想用司法嚇唬公務員。

她說，這是議會力挺下，府會、藍綠都共同支持的政策，王義川質疑圖利，副市長李四川是市政老司機，懂的市政法令比王上的政論還多，不用多操心；如果王還是不爽，那就叫民進黨議員去告發，看誰會聽他的。

游淑慧指出，新壽標了地不開發，如果北市府還繼續放任，不思考解決，反而會被究責，旁邊的T16土地面積更大、更方正、更符合輝達需求；但因為它的開發者金仁寶積極興建，所以沒人可以動T16的腦筋，那怕輝達、或護國神山台積電也不行。如果新壽也堅持依法依約開發，台北市本來也準備好北投另一塊土地了。

她批評，王義川什麼都沒搞懂，智慧格局比不上民進黨台北市議員，這樣的人要去桃園選市長？看來桃園民進黨的選情前途無亮。

國民黨議員張斯綱也說，王義川這招讓他哈哈大笑，早就料到民進黨會有這一招，所以蔣市府在今年7月就發函詢問內政部，經內政部「同意」可自訂辦法設定地上權讓輝達進駐北士科；況且昨天北市議會不分黨派通過市府提案和新壽解約案備查，連民進黨議員都喊「支持輝達、盡速簽約」。

他說，王義川要不要先問內政部和民進黨議員，支持北市和輝達簽約是否也是圖利？同時也要問問立委吳思瑤、沈伯洋等潛在的民進黨台北市長候選人們，同意王義川的圖利說嗎？

張斯綱說，大家都在為台灣爭取AI產業鏈落地，還用政治口水看經濟投資，真正被圖利的恐是王義川自己的選舉話題，而這樣沒有遠見，只會出張嘴打嘴砲的政治人物，若真要去選桃園市長，那真是國門之不幸。

