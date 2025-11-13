被控替立委現金買票 前桃園縣議員洪國治二審仍判無罪

前桃園縣議員洪國治被控替國民黨籍平地原住民當選立委黃仁現金買票，高等法院認定罪證不足，仍判洪無罪。（記者楊國文攝）

國民黨籍平地原住民立委黃仁的桃園市競選服務處主任、前桃園縣議員洪國治，被控選舉期間，向選民現金買票請求他們投票支持黃仁，桃園地檢署依違反公職人員選舉罷免法投票行賄、受賄罪，起訴洪國治、選民等3人，桃園地院認定洪3人罪證不足，均判無罪；全案上訴，高等法院仍判洪3人無罪，可上訴。

檢方調查，洪國治涉嫌於2023年12月31日，前往有投票權的陳姓選民經營的檳榔攤，交付金額不詳的紅包，期約支持黃仁，陳雖允諾支持、但未收紅包；洪另於去年元旦下午由陳姓婦人帶領，到黃姓選民的原住民聚落拜票，洪以「工作費」名義交付2000元給陳婦並要求她支持黃仁，之後，洪又交付4000元給黃行賄，投票支持黃仁。去年1月立委選舉結果，黃仁順利當選。

請繼續往下閱讀...

桃檢偵辦後認定，洪國治、陳婦、黃男3人分別涉嫌公職人員選舉罷免法的投票行賄、投票受賄罪，將洪3人起訴。

桃園地院審理時，洪國治辯稱，前年12月31日確實到陳男經營的檳榔攤拜票，只有付飲料錢1000元，未給任何紅包，另外，因不了解原住民部落，才拜託陳婦帶她去拜票，為了感謝她在去年元旦假期當天帶競選團隊跑了半天的拜票行程，才給陳婦2000元作為工作費用。至於檢方指控洪交付4000元給黃男買票，洪否認稱，根本不知道黃男是誰。陳婦應訊表示，該2000元是給她的工作費。

桃園地院審理認為，陳婦雖收受洪交付2000元，但2人都認為是工作費，審酌當天洪與陳婦跑選舉行程6小時，無法認定洪交付2000元與期約投票有關，另外，黃的證詞反覆，與其他證人的證述不符，有重大瑕疵，檢方也未具體舉證，判洪3人均無罪。

全案上訴，高等法院仍認定洪等3人涉嫌投票行賄、受賄罪的事證不足，仍判無罪。#

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法