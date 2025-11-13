政院拍板修正防詐條例 增訂詐欺犯「禁奢條款」

行政院拍板修正「詐欺犯罪危害防制條例」，增訂「禁奢條款」，詐欺犯如有豪奢、浪費行為， 將作為法院量刑輕重之標準。（記者鍾麗華攝）

新型態詐欺犯罪使被害人交付財物或財產上利益鉅大，行政院拍板修正「詐欺犯罪危害防制條例」，將詐欺犯罪造成被害人財損金額由500萬元下修為100萬元者，並增訂被害人財損達1000萬元以上者的法定刑，同時提高財損金額達1億元者法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。此外，修正草案增訂「禁奢條款」，詐欺犯如有豪奢、浪費行為， 將作為法院量刑輕重標準。

為加速填補被害人損害，促使詐欺犯罪行為人與被害人達成調解，避免以籌措或分期支付相關款項為由，根據修正草案，自首及自白的詐欺犯罪行為人，須在自首、首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調（和）解全部金額，始能獲得法院裁量減免刑責之寬典，透過減刑誘因促進填補被害人損害效率，以維人民權益。

詐欺犯罪行為人於犯罪後，在賠償詐騙被害人所受全部損害或支付與被害人達成調（和）解全部金額前，如仍享受逾越一般人通常程度之生活，對於大多數詐欺受害民眾極不公平，且有違國民法律感情，故修正條文增訂，明定未賠償被害人所受全部損害或支付與被害人達成調（和）解全部金額前，如有生活逾越一般人通常程度之情形，將作為法院於量刑時應注意事項，並為科刑輕重之標準。

根據修正條文增訂禁奢條款，包括：一、購買、租賃或使用逾越一般人通常生活程度之商品或服務；二、搭乘逾越一般人通常生活程度之交通工具。三、為逾越一般人通常生活程度之投資。四、進入逾越一般人通常生活程度之高消費場所消費。五、贈與或借貸他人逾越一般人通常生活程度之財物。六、每月生活費用逾越一般人通常生活之程度。

